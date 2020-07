Manolo Solo explota su vis cómica en "Sevillanas de Brooklyn"

Madrid, 25 jul (EFE).- Ha sido un juez implacable, un asesino psicópata, el alcalde bondadoso que ayuda a dos mujeres enamoradas y el vecino de un 'canibal', pero Manolo Solo quería mostrar su vis cómica. Y lo ha conseguido gracias a "Sevillanas de Brooklyn", uno de los pocos largometrajes que se ruedan estos días pese a la covid-19.

"Creo que la tengo, está mal que yo lo diga, pero me apetecía mucho porque estoy ahí un poco encasillado en drama y creo que tengo hasta más facilidad para la comedia", comenta el actor en una conversación con Efe aprovechando un descanso en el rodaje.

Solo, que logró un Goya por un papel de su invención que coló en "Tarde para la ira" (2016), según contaba su director, Raúl Arévalo, rueda desde el pasado 13 de julio en Sevilla, a más de cuarenta grados, "Sevillanas de Brooklyn", la cuarta comedia del valenciano Vicente Villanueva, responsable de cintas como "Toc toc" o "Lo contrario al amor" o series como "Señoras del (H)AMPA".

"Estos días pasamos de 40 grados, no quiero ni mirar el termómetro", dice por teléfono el actor, quien confiesa que le está resultando más duro "el calor que trabajar con la prevención por el coronavirus".

Porque después de cada toma, "mascarilla", explica concienciado, "Y eso que nos hemos hecho analíticas el elenco principal, una cada semana, y estamos todos bien, aunque sin anticuerpos", señala.

La película cuenta cómo una limpiadora (Estefanía de los Santos) suplanta a una de sus jefas para entrar en una asociación de Sevilla donde organizan estancias de acogida para estudiantes ricos de Estados Unidos que dirige Adelfa Calvo. El engaño funciona y la familia -todos bastante incultos y con un modo de vida que roza el lumpen- espera la llegada de una rubia americana "lindísima", dice Solo, que les va a pagar muchísimo dinero al mes.

"Para su sorpresa, lo que aparece es un chico negro de clase alta (Sergio Momo), que flipa cuando se ve viviendo en un barrio obrero, pero la familia flipa también", añade.

Solo comenta enseguida que es una comedia para el gran público "pero nada facilona, tiene su punto emotivo". "Me remite -agrega- a películas italianas de los sesenta, con mujeres muy fuertes y hombres apocados".

Él hace de marido de la suplantadora y padre de la única universitaria de la familia (interpretada por Carolina Yuste), "que, además, estudia Filología Inglesa", apunta como pista el actor sevillano: "Yo estoy en medio y a veces tengo que poner paz entre la madre y la hija, que son dos fuerzas de la naturaleza", agrega.

Asegura que no ha tenido que sufrir mucho para crear a su personaje, un padre "zángano, un casi mantenido que tuvo su encanto y su gracejo, pero que ahora habla de todo y no sabe de nada".

"Me crié en Cádiz pero enseguida me trasplantaron a Sevilla donde viví muchos años en un barrio popular, y lo conozco muy bien; tengo familiares en Sevilla de todo tipo y pelaje, así que, aunque llevo mucho tiempo fuera, eso me resuena, no se olvida", señala, aunque admite que fuerza el acento sevillano "muy de raíz" y que ha trabajado la "manera de hablar" y la expresión corporal de este hombre.

Con guion de Juan Apolo y Nacho La Casa, el largometraje se rueda en varias localizaciones de Sevilla, con un reparto que incluye varios premios Goya, como el propio Solo, Adelfa Calvo o Carolina Yuste, además de Estefanía De los Santos, Canco Rodríguez, María Alfonsa Rosso o Sergio Momo, recientemente visto en "Élite".

Y está producida por Capitán Araña, Pecado Films y 700 pavos AIE, con la participación de RTVE, Canal Sur y Movistar+, además de contar con el apoyo de la Junta de Andalucía y la financiación del ICAA, ICO y CreaSGR.

Está previsto que la película se estrene en cines en 2021 y será distribuida nacional e internacionalmente por Filmax.

Alicia G. Arribas.