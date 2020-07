OT2020 "llena" el Wizink Center de ilusión por la vuelta a los escenarios

Madrid, 25 jul (EFE).- La última generación de Operación Triunfo cogió este sábado el testigo de Loquillo, quien abrió el 3 de julio la veda de conciertos post-confinamiento en el madrileño Wizink Center, para volver a poner color y música a un recinto que reunió a 1.500 personas y cerca de 2.250 espectadores en streaming.

Lejos quedan aquellos conciertos de Isabel Pantoja y Camela, celebrados en el Wizink Center el primer fin de semana de marzo, en los que las palabras confinamiento y Covid-19 aún no se habían convertido en parte de nuestro vocabulario habitual.

El contraste entre esas cerca de 20.000 personas que se congregaron entre ambos conciertos en el antes conocido como Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y la realidad de esta "nueva normalidad", en la que el aforo máximo es de 1.500 personas, hace que, en cierto modo, el corazón se encoja al volver a este recinto.

Por el contrario, resulta alentador ver que, a pesar de las circunstancias, se pueden empezar a organizar eventos de grandes dimensiones si se cumplen las medidas de seguridad estipuladas, tanto por parte de los organizadores como de los asistentes. Y así ocurrió esta noche en el segundo de los conciertos de este espectáculo denominado "OT2020: Díselo a la vida", compuesto por cuatro conciertos celebrados entre el 25 y 26 de julio en Madrid.

Como ya se hizo en el de Loquillo a inicios de este mes, las fuertes medidas de seguridad se llevaron a rajatabla. El acceso al recinto, que se podía llevar a cabo desde las 19:30 horas -el concierto empezaba a las 21:00 horas-, se hizo de manera fluida, sin colas, sin prisas y sin carreras.

De manera ordenada y con buena disposición, los fans de esta última generación de concursantes de Operación Triunfo entraron al Wizink Center con calma, pasando por las alfombras para desinfectar sus zapatos, utilizando a continuación los puestos con gel hidroalcohólico para desinfectar sus manos y con las mascarillas puestas.

Unos desangelados pasillos y unos bares nunca antes tan vacíos recibían a un público muy joven que, nervioso por ver a sus ídolos, se revolvía en sus asientos minutos antes de que diera comienzo el espectáculo, que lo hizo con una puntualidad suiza.

Un vídeo mostrando el casting de los 16 concursantes dio el pistoletazo de salida de un concierto en el que se promovió el lema "OT no es odio", se lanzaron mensajes de igualdad, comunicación, tolerancia y respeto y en el que no se contó con bailarines, aunque sí la dirección de la coreógrafa y profesora de la Academia Vicky Gómez.

Los 155.000 metros cúbicos del recinto público permitieron que los asistentes, en torno a 1.500 personas, pudieran disfrutar del concierto respetando la distancia de seguridad estipulada al estar sus asientos convenientemente separados.

Iván Labanda, profesor de interpretación en la Academia, ejerció el papel de maestro de ceremonias y tomó la palabra antes de que empezara a sonar la música para recordar a los asistentes que "por primera vez en la historia de OT" se podía disfrutar del concierto "en cuarenta países, además de España" gracias a los medios virtuales.

Una vez recordadas las medidas de seguridad, los 16 cantantes - Anaju, Anne Lukin, Ariadna, Bruno Alves, Eli Rosex, Eva B., Flavio, Gèrard, Hugo Cobo, Javy Ramírez, Jesús Rendón, Maialen, Nia, Nick Maylo, Rafa Romera y Samantha- irrumpieron en el escenario para sorprender al público con la primera elección dentro del reparto de temas de la noche: "I'll be there for you" de The Rembrandts.

La mítica canción de la intro de la serie "Friends", que ya interpretaron en la Academia, puso en pie al público presente, que rápidamente empezó a llenar el enorme espacio del recinto con sus voces.

Los 16 concursantes tuvieron la oportunidad de interpretar sus sencillos, de los que cabe destacar "Calma", de Flavio; "Qué sabrá Neruda", de Javy; y "8 maravillas", de la ganadora de la edición, Nia, como los temas más cantados por el público. Asimismo, llamaron la atención las apariciones de Roi Méndez, Vonzo, Diego Cantero (Funambulista), Famous y Alfonso Lacruz, quienes acompañaron a algunos de los intérpretes en sus sencillos.

El "setlist" del concierto, compuesto por 30 temas, contó además con algunas de las mejores actuaciones de la edición como "Señorita" (Anaju y Hugo), "Call me maybe" (Flavio y Samantha), "Sinmigo" (Bruno y Maialen) o "Run the world (Girls)", al que muchos definieron como la actuación que convirtió a Nia en ganadora de OT2020.

Junto al "I'll be there for you", todos interpretaron "Forever Young", de Alphaville, y los himnos de la edición, "Díselo a la vida" y "Sal de mí", con los que cerraron un concierto que contó con la dirección musical de Manu Guix y Laura Andrés.

Con los gritos de "¡Otra, otra!", que también gritaban aquellos espectadores compraron su entrada virtual y que disfrutaron del espectáculo desde casa por 8 euros -12 euros si querían aparecer en la pantalla del escenario-, terminó un concierto que no rebasó las dos horas de duración y que, por lo menos, volvió a poner color y alegría a un año complicado para la industria musical.

Patricia Muñoz Sánchez