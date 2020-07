Colau critica que el sistema de rastreo de contagios aún no funcione al 100 %

Barcelona, 27 jul (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado este lunes que el sistema de rastreo de los contagiados de COVID-19 aún no funcione al 100 %, y ha urgido a la Generalitat a reforzarlo y a coordinarse con los ayuntamientos para resolverlo "porque es la clave para contener todos los rebrotes".

Sin embargo, la alcaldesa ha destacado que ha habido una mejora y un cambio en la gestión del Govern, y ha aplaudido el nombramiento del nuevo secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, así como las nuevas restricciones en el ámbito del ocio nocturno.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la alcaldesa ha señalado que, según las previsiones sanitarias, los datos de contagiados seguirán subiendo esta semana, pero ha confiado que, "si en pocos días el sistema de rastreo funciona al 100 % y se garantiza el plan de cuarentenas", la situación se podrá "enderezar".

Dentro del "cambio" en la gestión del Govern, la alcaldesa ha avanzado que esta semana el ejecutivo catalán revisará la resolución sobre las restricciones a las actividades culturales.

"Ahora se han dado cuenta de que si, tienen que gestionar miles de peticiones de ayuntamientos, que presentamos una solicitud por cada actividad cultural, esto genera más problemas de los que arregla. El doctor Argimon nos dijo que estaban trabajando para revisarlo. Bienvenido sea este cambio", ha destacado Colau.

Sobre las nuevas restricciones al ocio nocturno durante este fin de semana, la alcaldesa ha destacado que ha habido un "cumplimiento generalizado" y un "pequeñísimo porcentaje de incumplimientos", que se resolvieron con las indicaciones de efectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra "sin tener que llegar a mayores".

Asimismo, en cuanto a la misa por las víctimas de la COVID-19 celebrada por el Arzobispado de Barcelona en la Sagrada Familia a pesar de la negativa del PROCICAT, Colau no ha querido entrar en polémicas y ha señalado que, aunque el Ayuntamiento "no veía mal" que se hiciera, decidió no asistir por "lealtad" a la autoridad sanitaria. E