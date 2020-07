Edurne y su nuevo proyecto "Fam Jam": "La tele ha sido un descubrimiento"

Madrid, 28 jul (EFE).- Edurne, quien lanzó a mediados de junio su álbum "Catarsis" y se encuentra inmersa en las grabaciones de la nueva temporada de "Got Talent", analiza junto a Efe su incursión en el mundo de la televisión a raíz de su último proyecto, "Fam Jam", que presentará en otoño en Disney Channel.

Edurne se pondrá al frente del nuevo formato de Disney Channel, "Fam Jam", un programa familiar de baile que ha triunfo en Estados Unidos y que le permitirá a la cantante madrileña prolongar su experiencia televisiva.

"Recibí la llamada a través de la productora, que es la misma que 'Got Talent', y acepté. Soy fanática de Disney, me encanta el baile y soy muy familiar, por lo que este proyecto es una gran oportunidad de disfrute para mí", cuenta la cantante, que ejerce de jurado tanto en "Got Talent" como en el nuevo "Idol Kids", previsto para estrenarse en septiembre.

"Fam Jam", que actualmente se encuentra en fase de casting online, mostrará el trabajo semanal de 12 familias -de 2 a 6 miembros- que competirán por demostrar quién domina mejor la pista de baile. Contarán con un coreógrafo profesional que les guiará para ofrecer el mejor resultado posible en las galas semanales con la intención de alcanzar la gran gala final.

Edurne, que ejercerá el papel de maestra de ceremonias, habla del proyecto como una oportunidad para mostrar el talento familiar: "Es una idea fantástica. Ves la cantidad de talento que hay en España y creo que este es un formato muy bueno para mostrar ese talento que hay a nivel familiar, en conjunto".

"El poder de este programa es tener la posibilidad de mezclar el vínculo familiar, el amor y el cariño, con el arte. Eso es fantástico y maravilloso. Tenemos muchas familias por descubrir y tengo claro, por lo que me van diciendo de los castings, que nos van a sorprender".

La cantante, que siente que no es el momento para ofrecer sus conciertos y que prefiere posponer la gira hasta 2021, habla de la música como su "rama principal" pero valora haber entrado en el mundo de la televisión para desarrollar otras habilidades: "Mi rama principal es la música pero la tele ha sido un descubrimiento".

De cara al futuro, además del estreno de "Fam Jam", "Idol Kids" y la nueva temporada de "Got Talent", la madrileña busca nuevos retos: "He estado en series, pero hacer una película me encantaría y si le puedo poner banda sonora sería mejor aún. Sería un pack completo".