La UE comprará 30.000 dosis de Remdesivir a Gilead para tratar la COVID-19

A medical worker checks an ampoule of the antiviral drug Remdesivir for patients infected with SARS-CoV-2 coronavirus at the University hospital in Essen, Germany, 03 June. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo ALEMANIA CORONAVIRUS COVID-19: XX5511. ESSEN (ALEMANIA), 03/07/2020.- Una trabajadora sanitaria muestra una ampolla del medicamento Remdesivir, este viernes en el hospital universitario de Essen (Alemania). La Comisión Europea (CE) autorizó este viernes el uso del fármaco Remdesivir para tratar el coronavirus, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara la semana pasada dar luz verde a la comercialización de la medicina, que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento de la COVID-19. EFE/ Sascha Steinbach