La Ciudad de la Cultura se torna furera con el espectáculo "Nueva Normalidad"

Santiago de Compostela, 29 jul (EFE).- Casi un centenar de actores y actrices han convertido hoy la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela en un espacio de reflexión en torno al coronavirus con "Nueva Normalidad", un espectáculo de la Fura dels Baus que ha querido honrar a los sanitarios y a las víctimas de la pandemia.

"¿Seremos mejores personas después del confinamiento? ¿Estás de acuerdo con perder un poco de libertad a cambio de seguridad sanitaria?" Estas son las preguntas que el público ha tenido que contestar a través de sus teléfonos móviles en una función que en todo momento ha hecho partícipes a los espectadores, algo que ya se ha convertido en una seña de identidad de la compañía.

Hombres ahogándose en arena como metáfora de la nueva administración del tiempo. Protagonistas que piden socorro envueltos en un plástico al vacío, como símbolo de la ausencia de libertad, del confinamiento. Estos son solo ejemplos de las múltiples reflexiones que La Fura ha lanzado al aire en un espectáculo que ha durado aproximadamente una hora y que ha tenido al público con su correspondiente distancia de seguridad girando las sillas para poder ver qué ocurría a cada uno de los lados de un escenario que les rodeaba.

La obra, con cerca de un centenar de actores, cantantes, bailarines y equilibristas, se ha ideado y producido durante el confinamiento, la ha dirigido Carlus Padrissa y está dedicada al arquitecto Enric Miralles, que falleció hace 20 años, así como también a todas las víctimas del coronavirus y a los sanitarios que han trabajado sin descanso.

"Se lo dedicamos a todo el equipo sanitario, empezando por todo el equipo de limpiadores y, por extensión, a todos los pringaos que nos hemos quedado en casa y que hemos sufrido las consecuencias de la pandemia", cuenta Padrissa a Efe.

El director de la obra ha querido establecer con "Nueva Normalidad" un paralelismo entre los sanitarios y científicos del momento actual con los exploradores que siglos atrás abrieron nuevas rutas marítimas y se enfrentaron a lo desconocido para demostrar que la tierra es esférica y que, por tanto, vivimos en un mundo "global".

"Este desconocimiento y este terreno oscuro lo comparamos con los barcos que salían de exploradores gallegos como Francisco Mourelle de la Rúa, que se embarcaban en busca de lo desconocido", cuenta Padrissa, que ve en estos navegantes "las mismas agallas" que en los médicos que han decidido "jugarse la vida y partirse la cara por todos".

"Nueva Normalidad" continúa entre la distopía y la utopía y no deja de lado la crítica, condenando la disputa, la discrepancia y la discordia y defendiendo "remar en la misma dirección" para superar las adversidades.

Así, la obra de la Fura juega con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU y reivindica la ausencia de la palabra "racismo", un mal que florece en tiempos de crisis y de miedo generalizado.

"El pánico no te lleva a ningún sitio. Si no puedes respirar es mejor estar tranquilo", afirma Padrissa. Y en el espectáculo lo que se respira no es miedo, sino el habitual buen rollo y desvergüenza de una compañía cuyo éxito radica precisamente de su atrevimiento y su lenguaje ya adjetivado como "furero".

Sin embargo, si en la Ciudad de la Cultura estaba presente La Fura, también lo ha estado la Galicia más folklórica, con la participación de la agrupación folklórica Cantigas y Agarimos, que ha hecho del baile y la música gallega un espectáculo visual lleno de luces y de agua, que salpicaba bajo los pies de los bailarines.

Quizá esta ha sido una de las escenas que más ha arrancado el aplauso del público junto a un vitoreado "Viva la sanidad pública", ya que a lo largo de la función muchos han estado pendientes de los teléfonos móviles y de las imágenes y sonidos que en ellos aparecían para acompañar la obra.

"Ellos hacen lo que han hecho siempre con la tradición y nosotros, como fureros, aprendemos de ellos y les aplicamos nuestro lenguaje. Hacemos una deconstrucción. Es un intercambio cultural muy grande", considera Padrissa en referencia a la participación del grupo folklórico.

La propuesta escénica, que ha llenado de música, canto, actuación y 'performance', ha contado además con la voz de la soprano Alba Fernández Cano, el barítono Xavier Casademont y la música del guitarrista Pep Mendoza.

"Nueva Normalidad" se estrenó los días 3 y 4 de julio en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, en el marco del festival Cruïlla XXS. Posteriormente, recaló en el Hospital de Igualada, para emprender a continuación una gira por recintos de todo el país, con paradas en Cantabria y ahora Galicia -con un lleno total- dejando claro que aunque el espectáculo acabe, "el de la vida sigue".

José Carlos Rodríguez