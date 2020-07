La cubana María Caridad Colón celebra como un oro olímpico su entrada al COI

La Habana, 30 jul (EFE).- La cubana María Caridad Colón, primera latinoamericana en titularse campeona olímpica, jura que su reciente elección como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) es "un premio" que siente como si hubiera ganado una segunda medalla en lanzamiento de jabalina en la máxima justa deportiva mundial.

Colón se convirtió en gloria y leyenda del deporte cubano y continental cuando protagonizó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 uno de los grandes momentos en la historia del atletismo femenino latinoamericano al lanzar la jabalina hasta la distancia de 68,40 metros, para ganar la medalla de oro.

"Me siento muy contenta, muy alegre y muy feliz. En este momento (integrar el COI) es para mí un premio porque si no hubiera sido por mi medalla olímpica no pudiera estar aquí y ella sería la segunda medalla olímpica. Lo juro y lo siento así", declaró la reconocida atleta en entrevista con Efe en La Habana.

El 17 de julio pasado la deportista nacida en la ciudad oriental de Baracoa el 25 de marzo de 1952 fue elegida miembro del COI durante su 136 Sesión, celebrada de modo virtual por la emergencia sanitaria que ha impuesto la pandemia de la COVID-19 en el mundo.

"Es un honor que le hacen a mi medalla. En el mundo hay muchas mujeres con valores como los míos porque nos sentimos iguales y luchamos por esa igualdad", afirma.

Triple medallista dorada en Juegos Centroamericanos y dos veces oro en Panamericanos, escogida entre los 100 deportistas cubanos más destacados del siglo XX, integra desde 2003 el Salón de la Fama de la Confederación de Centroamérica y el Caribe de Atletismo, y en 1998 recibió la medalla de la IAAF en el Año Internacional del Atletismo Femenino por su trabajo en favor del desarrollo de la mujer en ese deporte.

SU ASPIRACIÓN EN El COI

"Aspiro principalmente a representar lo que hasta hoy he hecho: un deporte limpio, aportar todos mis conocimientos, hacer y cumplir con todo lo que el Comité Olímpico orienta a sus miembros y por supuesto, hacerlo bien", afirmó Colón.

La segunda cubana en ocupar un puesto en el COI después de la voleibolista Yumilka Ruiz y la cuarta latinoamericana confiesa que no esperaba su elección "entre tantas mujeres del mundo y entre tantas cubanas porque en Cuba la mujer tiene muchos resultados deportivos en las olimpiadas".

"Que sea yo, ha formado parte de lo más grande que aspira una persona que ama tanto el deporte", afirma, y dice sentirse "más que satisfecha" con lo logrado hasta hoy porque "realmente la aspiración de un atleta son sus medallas olímpicas y tuve la oportunidad de tenerlas, las disfruto en mi casa".

Sobre la presencia femenina en el COI subraya que era un propósito que este año hubiera mayor incorporación de la mujer en la institución y cree que se ha logrado.

DOS CELEBRACIONES

La entrada de María Caridad Colón al COI coincidió con el 40 aniversario de su título olímpico, que celebró en casa, recibiendo llamadas de felicitación de sus amistades, vecinos y de la prensa.

Confiesa que estuvo "muy feliz" al recordar ese momento porque "siempre vivirlo es muy bonito y mi familia apreció mucho ese día recordando cómo ellos lo vivieron desde otro punto de vista".

"Para mí fue muy importante porque abrí el camino de otras campeonas y somos el único país que tiene 5 olímpicas", apuntó resaltando las titulares en judo, voleibol y en las especialidades de atletismo como el lanzamiento de jabalina, disco y martillo.

TRAS EL RETIRO COMPETITIVO

Colón habla de su retirada sin pesar, al considerar que ha tenido la suerte de ser profesora y tener una cátedra de la mujer para hacer talleres y proyectos dirigidos al desarrollo del deporte femenino.

Presidenta del Comité Femenino de la Federación Nacional de Atletismo (desde 1992) y titular del segmento dedicado a la mujer dentro de la Comisión Nacional de Atención a los atletas, María Caridad se ha destacado también en el escenario internacional como miembro de la Comisión Mujer y Deporte de la ODEPA (desde 2002) y del Comité Femenino de la IAAF (desde 1995), del que es representante para Centroamérica y el Caribe.

Actualmente, explicó, trabaja con la Federación de Atletismo y el Instituto de Deportes, y le entusiasma un proyecto sobre lanzamiento de jabalina femenina para ayudar a los entrenadores, ahora paralizados por la pandemia.

COLON Y LOS JÓVENES TALENTOS

"Me fascina todo lo que es la actividad deportiva y tenemos algunas atletas que seguimos", declara, y explica que por ello está ahora concentrada en buscar talentos debido a que la práctica del lanzamiento de la jabalina "está deprimida" en Cuba: después de ser una potencia centroamericana y panamericana, "hoy no lo somos".

La exjabalinista cree que esta disciplina se puede recuperar con el actual apoyo de la Federación y la Comisión de Atletismo y espera "tener muchas ahijadas".

Entre ellas podrían estar dos muchachas a las que, antes de la crisis sanitaria, visitaba con frecuencia en sus prácticas para apoyarlas e imbuirles "ese deseo de ser campeonas", algo que desea retomar cuando se reabran los entrenamientos.

SU ESTRENO EN EL COI

María Caridad Colón dijo que la han acogido con "mucho placer" en el Comité del COI y recuerda la insistencia de los mensajes recibidos de la organización que piden a sus integrantes cuidarse mucho para mantenerse "fuertes y sanos en el momento que estamos viviendo".

El deseo que más le manifiestan sus nuevos compañeros del Comité es el de poder verse pronto para realizar el acto de presentación y saludarse personalmente, pero para ello aún no hay fecha.

"De eso dependerá, del resultado que tenga el mundo en cuanto a la recuperación de esta pandemia, el momento propicio para poder encontrarnos. Estamos ansiosos de que se termine esta situación tan terrible que estamos viviendo", afirma la reconocida atleta.

Rakel Martori