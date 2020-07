El Govern ve una "operación de maquillaje" al rey en la reunión de La Rioja

Barcelona, 31 jul (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha justificado este viernes la ausencia del president Quim Torra en la conferencia de líderes autonómicos porque no quiere participar en "operaciones de maquillaje" al rey Felipe VI y a la Casa Real.

Torra comunicó este pasado jueves al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se sentará este viernes en la conferencia de presidentes autonómicos de La Rioja, cuya apertura presidirá el rey Felipe VI.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Budó ha subrayado que la presencia del monarca en este cónclave es "innecesaria" y ha remarcado que el Govern no va a participar en "operaciones de maquillaje a la Casa Real".

También ha justificado la ausencia de Torra por la situación de la pandemia en Cataluña y ha remarcado que el president debe seguir los consejos que se han dado a los catalanes de limitar los desplazamientos y priorizar el teletrabajo.

"Cuando estos últimos meses se ha demostrado que un trabajo telemático se puede llevar a cabo con la misma eficacia", Budó cree que no tiene "ningún sentido" que no se haya autorizado una reunión por videoconferencia de los líderes autonómicos, "a no ser que haya otros intereses como sería blanquear la figura del rey", ha añadido.

Budó ha alertado de que "no sería demasiado responsable por parte del Gobierno central" tomar "medidas" por la ausencia de Torra a la hora de repartir los fondos europeos y ha indicado que la Generalitat ya ha entregado al Gobierno toda la documentación sobre su plan de reactivación, para el que reclama recibir 31.000 millones de euros.

Además, ha recordado que Quim Torra ha pedido una reunión bilateral y telemática con Pedro Sánchez la semana próxima para abordar este asunto y que está a la espera de respuesta.