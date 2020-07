Sara Hurtado: "El hombro es el que me va a dar el ritmo"

Madrid, 31 jul. (EFE).- La patinadora sobre hielo Sara Hurtado, olímpica en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y PyeongChang'18 (Corea del Sur), que fue operada a principios de semana en Madrid de una fractura en su hombro derecho, dijo a EFE que afronta con paciencia su recuperación, en la que debe pasar cuatro semanas con inmovilización completa y en la que "el hombro es el que le va a dar el ritmo".

"Sé que van a ser meses, prefiero tomármelo con tranquilidad y darle prioridad a la recuperación y al día a día. Ahora en todos los sentidos, no sólo en el deportivo, viendo como está el mundo, es lo mejor que podemos hacer todos, hacerlo de un día para otro y ya se verá", afirmó.

La madrileña, que pasó por el quirófano el pasado día 27 tras regresar de Moscú después de sufrir una caída cuando entrenaba junto a su pareja Kirill Khalyavin, explicó que "la fractura fue más grande de lo esperado", porque "no era solo frontal sino que también había una en la parte posterior del labrum y tenía otra pieza dada la vuelta".

"Fue más complicada de lo que vieron en un principio. La semana que viene me quitan los puntos, pero me quedan cuatro semanas de inmovilización completa del hombro. Después el doctor determinará si está todo bien cicatrizado, que es lo primordial para que vuelva a ser un hombro sano, y puedo empezar la rehabilitación", comentó.

Su idea es hacerla en Madrid, donde se ha recuperado de otras lesiones, y una vez que esté preparada para retomar los entrenamientos más importantes empezará a preparar la vuelta a Moscú.

"Va a estar complicado viajar por la COVID. Nuestro plan es tomárnoslo paso a paso e ir viendo cómo evoluciona el hombro, que es el que me va a dar el ritmo, los pasos a seguir y las cosas que gestionar. Sin el hombro recuperado me va a dar igual tener un visado o no porque la vuelta no va a ser real", aseguró a EFE.

Con los Juegos de Pekín 2022 en el horizonte y un currículum que incluye Sochi 2014 y PyeongChang 2018, Hurtado acepta las recomendaciones de paciencia que le han hecho "porque la recuperación de este tipo de operaciones es muy lenta, tediosa y hay que pasar esa barrera del dolor".

"Todavía no tenemos calendario de competiciones, porque la internacional se reúne la primera semana de agosto para determinar si hay serie de Grand Prix internacionales y como va a ser el protocolo si hay alguna competición. No sabemos ni siquiera si tenemos temporada, está todo muy en el aire. La prioridad es recuperarse, sin la máquina, que es el cuerpo, no hay nada que funcione", admitió.

Y mientras ella se ciñe en Madrid a las indicaciones médicas, su pareja sigue sin dejar de ejercitarse, de forma muy distinta a la habitual, a miles de kilómetros.

"Kiril sigue entrenando solito en Moscú, pero es lo mejor que podemos hacer. Así parte del equipo sigue en movimiento, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y siguiendo las recomendaciones del médico y del fisio para que salga de ésta más fuerte", apuntó.