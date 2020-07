Darias avisa que el acuerdo de la UE "no va de repartir fondos" sino de proyectos de país

San Millán de la Cogolla (La Rioja), 31 jul (EFE).- La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha advertido este viernes de que el acuerdo europeo para el fondo de recuperación "no va de repartir fondos" entre las comunidades, sino de hacer "proyectos de país", planes nacionales que beneficien a toda España.

Al finalizar la Conferencia de Presidentes, Darias ha recalcado así cómo el plan europeo recientemente aprobado es diferente a otros, y ha insistido en la necesidad de que todas las comunidades colaboren en la consecución de estos proyectos para que Europa autorice las ayudas para llevarlos a cabo.

Ha reconocido que muchas comunidades han llegado a la reunión preguntando qué parte del fondo europeo les tocaría, y se les ha explicado que no se trata de un reparto tradicional sino de articular los citados proyectos entre todos.

La ministra ha comparecido en nombre del Gobierno para hacer balance de esta cita en San Millán de la Cogolla que ha considerado un éxito y ha subrayado el clima de diálogo y entendimiento que ha habido en esta reunión, incluso cuando las posiciones han sido divergentes.

Darias ha negado que, como han apuntado algunos presidentes del PP, esta cita haya sido un "monólogo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No he visto monólogo, he visto un diálogo sincero" en el que "han hablado todos y cada uno de los presidentes". "Quienes tenemos responsailidades públicas tenemos que estar a la altura y hoy ha sido ejemplo de entendimiento" y de "buena política", ha añadido.

La ministra ha señalado que las conferencias de presidentes están siendo la "piedra angular" de la colaboración institucional, y lo que hay que hacer es seguir "compartiendo responsabilidades" entre las administraciones.

Ha explicado que Sánchez ha apelado en esta reunión a "principios esenciales: La unidad, la cooperación y la lealtad institucional".

Según Darias, han sido varios los acuerdos alcanzados en esta cita, entre los que ha citado algunas de las propuestas que Sánchez ha puesto sobre la mesa y que los presidentes han aceptado.

Así, ha citado como acuerdos la celebración mensual de las conferencias de presidentes o la creación de la conferencia sectorial para el fondo de reconstrucción que presidirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Confianza y esperanza" son las conclusiones que saca la ministra Darias de este encuentro, y ha insistido en que con las quince conferencias sectoriales celebradas desde que estalló la pandemia se ha dado "un paso adelante" y un "salto importante" en la cooperación entre Gobierno y comunidades.

Y ahora, con la aprobación de fondo europeo, ha advertido, se entra en "una nueva fase" en la que todos tienen que trabajar conjuntamente.

"Significa un cambio de paradigma, no se trata de repartir el fondo, sino de articular entre todos planes nacionales para que España reciba las ayudas" y para "transformar el país", ha insistido.