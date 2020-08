Los bomberos consiguen estabilizar el incendio de Robledo de Chavela (Madrid)

Madrid, 3 ago (EFE).- Los bomberos han conseguido estabilizar el incendio de Robledo de Chavela (Madrid) tras el intenso trabajo realizado durante la noche y gracias a que el viento amainó, lo que ha provocado la ralentización de las llamas.

Durante esta noche han trabajado más de 29 brigadas forestales y el inicio del día ha propiciado la vuelta de los medios aéreos tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Medio Ambiente.

En el día de ayer varias casas dispersas, alejadas de núcleos urbanos, en las zonas de la Povedilla y los Cercones fueron desalojadas por prevención ante la cercanía del fuego, pero a lo largo de la madrugada no se han producido más evacuaciones.

La fase de estabilización del fuego ha supuesto que no haya, por el momento, nuevas amenazas a núcleos de población, según informa a Efe Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Aún siguen cortadas las carreteras M-533 desde Zarazalejo hasta la Cruz Verde, la M-512 y la M-521 a su paso por Robledo de Chavela.

También se ha cortado el tramo de la C3 de Cercanías entre los municipios de Zarzalejo y Santa María de la Alameda.

Desde que se declaró el incendio, aproximadamente a las 12.20 horas de este domingo, medios aéreos y terrestres han combatido las llamas que ascendieron rápidamente por el monte en Robledo de Chavela, lo que llevó a activar el nivel 2 del INFOMA -el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid- ante la posibilidad de que alcanzase la localidad de Zarzalejo.

Aunque el fuego -que ha quemado básicamente enebro, pinos y jara- parecía dirigirse colina arriba, no se descartó que en su posible propagación pudiera amenazar a la población de Zarzalejo y a un pinar cercano a esta localidad, por lo que se activó el nivel 2 del INFOMA y se solicitó la colaboración de la UME.

El trabajo de los bomberos también se complicó porque el fuego provocó la detonación de varios artefactos de la Guerra Civil, por lo que los efectivos tuvieron que evacuar algunas zonas.

El director de la ASEM 112, Carlos Novillo, ha asegurado que son "optimistas" en cuanto a la evolución del fuego ya que el trabajo realizado durante la noche "ha permitido estabilizar el perímetro", según ha dicho en un vídeo difundido por Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

No obstante, ha afirmado que queda el trabajo "muy importante" de los medios aéreos para que no "crezcan nuevos frentes" y aunque "no hay riesgo para la población" van a estar "muy prevenidos" por si el fuego "cambia su comportamiento".