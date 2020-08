Luis Millla cree que Granada es "sitio perfecto" para continuar su progresión

Granada, 3 ago (EFE).- El centrocampista Luis Milla, primer fichaje del Granada para la próxima temporada, cree que este club es "el sitio perfecto" para continuar con su "progresión" futbolística y se mostró "seguro" de haber apostado por llegar a un conjunto con el que se identifica "por los valores que transmite".

Luis Milla, que se ha comprometido con el Granada para cuatro temporadas tras pagar cinco millones de euros de cláusula de rescisión para dejar el Tenerife, dijo este lunes durante su presentación como que estaba "muy orgulloso" y "muy agradecido" a los dirigentes y técnicos de la entidad andauza.

"Es una ilusión venir a un club como el Granada con el que me identifico por los valores que representa y transmite. Vengo a una familia, se ve desde fuera, no hace falta que me lo cuenten. Tengo ganas de vivirlo desde dentro, para mí esto es un sueño", añadió el jugador.

"He visto partidos del Granada y se ve lo comprometida que está la plantilla con el club y la idea del entrenador -Diego Martínez-", agregó Luis Milla, quien reconoció que saltar a Primera División era "una decisión muy importante" para él pero que elegir el Granada fue "una decisión fácil".

Estrenarse en la máxima categoría con 25 años supone para el centrocampista "un gran salto" en el que tiene puesta "mucha ilusión", incidiendo en que llega al Granada para "trabajar y ser uno más".

"Diego (Martínez) tiene mucha parte de culpa de que esté aquí, tengo unas ganas tremendas de vivirlo desde dentro, ves al Granada y tienes envidia sana por cómo compite y se compromete con la idea del entrenador, cómo celebran los goles los de fuera, y gran parte de culpa de que lo que se ve la tiene el entrenador", aseveró.

"Llevo dos años y medio en el fútbol profesional, vengo con toda la humildad del mundo para crecer, estoy seguro de que este es el sitio perfecto para seguir con esa progresión. Sentirte identificado con la idea ha sido importante para tomar esta decisión", insistió Luis Milla.

El medio llega con "mucha humildad, ganas de mejorar y con mucha confianza" de que puede "ayudar al equipo y al club a seguir creciendo", dejando claro que vive el fútbol "con pasión" y que lo va a "dejar todo" por su nuevo equipo.

"Tiene mucho mérito el Granada por hacer la mejor temporada de su historia, y que se fije en mí es orgullo, espero devolverle la apuesta tan grande que han hecho conmigo con mucho trabajo", sentenció.

El director deportivo del Granada, Fran Sánchez, por su parte, indicó que Luis Milla "ha crecido mucho en los últimos años y encaja muy bien" en lo que es el club y su "proyecto deportivo".

"Estamos muy agradecidos de que nos haya escogido, creo que le ha convencido lo que trasmite este grupo de jugadores y este cuerpo técnico. Han sido días rápidos pero muy intensos", añadió el dirigente. EFE

1010231

jag/agr/jad

(foto)