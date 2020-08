El Gobierno actúa en la extinción de incendios en seis provincias españolas

Madrid, 3 ago (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha ampliado este lunes los medios de extinción enviados al fuego declarado en Robledo de Chavela (Madrid) y también ha participado en las tareas de control de los fuegos distribuidos en las provincias de Málaga, Toledo, Asturias, La Coruña y en Tarragona.

En total, se han movilizado cuatro Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), tres de ellas desplazadas en equipos compuestos por dos helicópteros con capacidad para cargar 1.200 litros de agua y una compuesta de solo un equipo y un helicóptero de la misma capacidad, ha indicado el Miteco en un comunicado.

Además, también ha desplegado doce aviones, diez de ellos anfibios de gran capacidad y de capacidad media, y otros 2 helicópteros, diseñados para transportar 4.500 litros de agua.

En Madrid, los equipos del Ministerio han continuado colaborando con las autoridades regionales para el control del incendio de Robledo de Chavela, donde se han desplazado tres aviones anfibios de gran capacidad (5.500-6.000 litros), dos aviones de coordinación y observación, un helicóptero bombardero y una BRIF.

Los efectivos del Miteco, distribuidos por todo el territorio nacional y con capacidad para operar en cualquier punto del país, han intervenido también en el fuego declarado en El Real de San Vicente (Toledo), con el apoyo de dos aviones anfibios de gran capacidad y dos BRIF helitransportadas.

Cuatro anfibios más, esta vez de capacidad media (3.100 litros), han actuado en dos fuegos localizados en la provincia de Tarragona, uno en La Senia y otro en Amposta.

Asimismo, un anfibio ha actuado en un fuego en Rois (La Coruña); la BRIF de Tineo ha intervenido en un incendio declarado en Las Regueras (Asturias) y un helicóptero KAMOV en un incendio en Cañete La Real (Málaga).

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el 95 % de los incendios forestales se deben a la acción humana, por lo que "debemos poner toda nuestra atención en evitarlos. Proteger nuestro suelo es tarea de todos".

El Miteco recomienda, entre otras prevenciones, no arrojar cigarrillos ni fósforos al suelo, no encender fuegos en el monte en épocas de riesgo, no utilizar herramientas que puedan generar chispas, así como no arrojar basuras fuera de los contenedores habilitados.