"Se ha hecho justicia", destaca el entrenador del Fuenlabrada

Fuenlabrada (Madrid), 3 ago (EFE).- José Ramón Sandoval, técnico del Fuenlabrada, compareció nada más conocerse el fallo del Comité de Competición y aseguró que con la decisión de fijar para este miércoles el encuentro de Riazor ante el Deportivo de la Coruña aplazado por varios casos de coronavirus en el equipo madrileño "ha hecho justicia".

"Tenemos satisfacción en el club porque se ha hecho justicia. Hemos peleado por el derecho de terminar la competición en el campo y así ha sido. Nuestro deseo era solamente jugar el partido", aseguró desde el estadio Fernando Torres.

Sandoval no dispone de toda su plantilla y tendrá que reforzar al equipo en varias posiciones con jugadores del filial, pero resaltó la importancia de pelear en el campo por la opción de disputar el play-off de ascenso si suman un punto ante el Dépor.

"Todos pedíamos que, como mínimo, nos dejaran jugar el partido. No pedíamos más. Respetamos los protocolos de estos quince días, pedimos hace tres días jugar porque teníamos jugadores suficientes y desde ahí es ir a Coruña jugar el partido y ganarnos el derecho de jugar el play-off. No se puede quitar la ilusión de unos jugadores que pelearon en el campo y una pandemia impidió que se jugase. Es de justicia que se juegue", manifestó.

El técnico del Fuenlabrada no tiene dudas del comportamiento del Dépor y se mostró confiado en que se presentarán el miércoles al partido. "Se va a presentar porque son profesionales y lo van a demostrar. Por eso tenemos que tener en mente el partido y prepararlo lo mejor que podamos para sacar el punto que nos hace falta para poder jugar los playoff".

Sandoval deseó "lo mejor" al conjunto gallego ya descendido a Segunda B y agradeció "el trato de su médico" durante el confinamiento en el hotel de Coruña. "Ahora toca competir en el campo y es un equipo que pertenece a LaLiga, por lo que tiene que terminar la competición y no perjudicar más al resto de equipos. No se me pasa por la cabeza que un club como ellos no se presente. Son grandes profesionales y lo van a hacer".

También tuvo palabras para valorar el comportamiento del Elche, que ve peligrar su presencia en el play-off. "Esta pandemia ha sacado lo mejor y peor del ser humano. Al Elche le ganamos el último partido que jugamos y tenemos el derecho de pelear en el campo. Es de justicia. Solo queremos jugar y tener los mismos derechos que han tenido ellos".

Centrado en su equipo, Sandoval resaltó la fortaleza mostrada por sus jugadores y defendió que son los más perjudicados tras ser víctimas del coronavirus.

"Lo que más nos ha molestado es que la gente dijese que éramos los más beneficiados, sin pensar cómo está el equipo física y mentalmente por la pandemia. Nos hemos juntado todos y nos hemos dado energía. Nuestra afición ha sido el motor para levantarnos. Ahora estamos de pie y tenemos que luchar. Es el partido de la ilusión y para demostrar que esta pandemia no puede contigo", expuso.

Para el técnico del Fuenlabrada su equipo ha dado "una lección de vida" y ha peleado "por competir" sin nunca poner excusas. "Queremos jugar el partido y aunque perdamos no vamos a poner excusas. Pusimos mucho trabajo para ser el mejor equipo después del confinamiento y ahora queremos competir para que juegue el que realmente se lo ha ganado. Si logramos el punto que nos falta nadie va a discutir lo que han hecho estos jugadores dentro del campo".

Por último, Sandoval descartó una Liga de 24 equipos tras las quejas de numerosos clubes afectados. "Por pedir hemos pedido todos, pero la cordura tiene que reinar en este momento y aquí solo se ha aplazado un partido, no una competición entera".