El Abierto de Tenis de EE.UU. anuncia cuadro principal de campeones sin Nadal

Nueva York, 4 ago (EFE).- La Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA, en inglés) informó este martes de que cuenta con decenas de campeones en su cuadro principal, entre ellos el serbio Novak Djokovic, pero no con el actual defensor del título, el español Rafael Nadal, que anunció que no participará en el torneo por precaución ante el coronavirus.

La USTA publicó las listas de los tenistas que han accedido directamente por su alta puntuación en el ránking de la ATP al Grand Slam estadounidense y en la categoría masculina figuran por este orden el serbio Novak Djokovic, el austríaco Dominic Thiem, el ruso Daniil Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev, entre otros.

No así Nadal, que este martes comunicó a través de sus redes sociales que no participará en el US Open porque "la situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control", pese a los "esfuerzos" de todas las partes para que se celebren torneos, en un calendario reducido que por otra parte calificó de "barbaridad".

A la ausencia de Nadal se suma la del suizo Roger Federer, que este pasado junio dijo que ha tenido que operarse de nuevo la rodilla derecha y no jugará ninguna competición este año; o la del australiano Nick Kyrgios, que decidió retirarse del US Open por el coronavirus y pidió "pensar en los demás" y "no centrarse solo en ganar dinero".

Por su parte, en la categoría femenina han entrado la rumana Simona Halep, la checa Karolina Pliskova, la estadounidense Sofia Kenin, la ucraniana Elina Svitolina, la canadiense Bianca Andreescu -actual defensora del título-, la holandesa Kiki Bertens, la suiza Belinda Bencic, la estadounidense Serena Williams, la japonesa Naomi Osaka o la española Garbiñe Muguruza, entre otras.

Entre las mujeres campeonas también hay una ausencia importante después de que la australiana Ashleigh Barty, la número 1 de la WTA, anunciara que no acudirá a Nueva York para participar en los torneos y hablara claramente de su miedo a una infección.

La USTA anunciará los cabezas de serie más cerca del comienzo del Abierto, que se disputará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre sin la presencia de público y con "precauciones extraordinarias" para proteger del coronavirus tanto a los jugadores como al personal de la organización y aficionados.

Nueva York ha sido uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, pero los nuevos casos y los fallecimientos se han reducido drásticamente, en contraste con otros puntos de Estados Unidos en los que las cifras van en aumento.