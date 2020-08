Incidentes tras fugarse varios inmigrantes del confinamiento de Albacete

Albacete, 5 ago (EFE).- La Policía Local de Albacete ha cortado a la circulación la carretera de acceso a la Institución Ferial de Albacete (IFAB), donde permanecen confinadas desde hace 15 días unas 230 personas del asentamiento de inmigrantes en el que se detectó un brote de coronavirus, tras registrarse incidentes desde primera hora de esta mañana, cuando varios inmigrantes se han escapado.

La Avenida Gregorio Arcos, en la que se encuentra la IFAB y que da acceso al polígono Campollano, permanece cortada, según informa la Policía Local de Albacete, que ha destacado que la "rápida actuación" ha hecho que se mantenga el orden en la zona, donde no obstante se ha generado una gran expectación entre los vecinos.

El portavoz del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim) en Albacete, Cheikhou Cisse, ha explicado a Efe que "los chicos están nerviosos porque no tienen información, llevan aquí ya dos semanas, muchos han dado negativo en las pruebas hasta tres veces y no entienden por qué no pueden ir a trabajar".

Cisse se encuentra en el interior de la IFAB, donde también ha llegado el vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez, y están hablando con los temporeros para tratar de calmar la situación.

El portavoz de Acaim ha indicado que "llevan dos semanas sin trabajar y sin dinero, y no saben dónde podrán ir al salir, ni cuándo podrán salir".

No podrán regresar al asentamiento irregular de la carretera de Peñas donde estuvieron en un principio, puesto que el Ayuntamiento lo ha clausurado tras los altercados que se produjeron cuando estaban confinados allí y cerca de un centenar se fugaron y protagonizaron incidentes en el Paseo de Circunvalación.

En la IFAB siguen confinados a día de hoy más de 200 temporeros.