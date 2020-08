Calvo: el rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa

Oviedo, 5 ago (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", a la vez que ha remarcado que esta decisión "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado" ni en la labor de Felipe VI "en su papel constitucional".