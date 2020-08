El Tribunal de Cuentas recomienda medir la eficiencia de la propaganda electoral

Madrid, 5 ago (EFE).- El Tribunal de Cuentas recomienda evaluar la eficiencia material y económica de las fórmulas actuales de envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral, así como diseñar e implantar otros soportes que permitan la reducción de fondos públicos.

Esta es una de sus conclusiones de su informe de fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 a las 18 formaciones políticas, coaliciones y agrupaciones de electores que cumplieron con los requisitos para recibir subvenciones estatales.

Refleja incumplimientos, como fondos no ingresados en cuentas electorales, concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores, y pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.

El Tribunal no ha formulado propuestas de no adjudicación de subvenciones electorales, pero sí de reducir estas al haber recibido aportaciones privadas no identificadas con los requisitos establecidos en la ley.

En cuanto a la regularidad de los ingresos y gastos electorales, las formaciones han declarado recursos por 58,90 millones de euros, de los que un 40 % procedía de endeudamiento bancario, un 39 de adelantos de subvenciones electorales, un 21, de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.

Los gastos justificados por el Tribunal de Cuentas ascendieron a 60,05 millones, de los que 34,86 corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25,19 al envío directo y personal de propaganda electoral.

Como principales deficiencias respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, el informe recoge gastos por importe de 701.884 euros "que no tienen naturaleza electoral" e identifica otros gastos "de cuyo pago no tiene constancia", por otros 104.316 euros.

El Tribunal de Cuentas precisa que de la información recibida se desprende que ninguna formación ha superado el límite máximo de gastos.

En el capítulo de recomendaciones, además de la relativa a la eficiencia de la propaganda electoral, apunta a que se debería especificar "en mayor medida" las categorías de los gastos electorales, así como el límite máxime de ese gasto con el número de electores.

Agrega, entre otras cuestiones, que se debería entender que las donaciones privadas en período electoral van dirigidas a financiar esa campaña y someterse a los requisitos previstos y adecuar los límites de gasto en publicidad a los nuevos soportes.