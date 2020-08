"Si no hay mago, no hay magia"

Londres, 6 ago. (EFE).- "Si no hay mago, no hay magia". Los versos, de la canción "En Busca del Mago", los recita Santi Balmes, cantante del grupo 'Love of Lesbian', pero se ajustan bastante bien a lo que ocurrirá en el Manchester City cuando David Silva, el ilusionista, abandone el club inglés al final de esta temporada.