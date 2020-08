Unidas Podemos presentará en el Congreso una batería de medidas sobre la monarquía

Barcelona, 6 ago (EFE).- El presidente del grupo de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha anunciado que el próximo septiembre su formación presentará una proposición de ley para cortar los "privilegios" de la monarquía y someterla "al principio de transparencia, neutralidad y democracia".

Tal como ha anunciado este jueves en rueda de prensa, se trata de una batería de medidas que busca "controlar y regular la figura del monarca", así como arrojar "luz y taquígrafos" sobre la institución de la casa real para contrarrestar las "sombras y zonas opacas" que a su juicio contiene la Constitución al respecto.

Entre otras medidas, UP propondrá matizar el principio de inviolabilidad del rey para que no sea "una carta blanca para delinquir": "Hay que desarrollarlo de forma clara y precisa para que no haya ninguna brecha que pueda ser utilizada para apelar a la irresponsabilidad", ha señalado.

También propondrán eliminar el delito de injurias y calumnias a la Corona en la línea de lo que, ha dicho, apunta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la retirada de la condición de rey emérito a Juan Carlos I, a pesar de que lo "deseable" sería que lo hiciera la propia casa real.

Asimismo, plantearán que todas las cuentas de la institución sean transparentes para conocer tanto la "concreta asignación presupuestaria", como cualquier "viaje privado y el patrimonio de sus miembros" que quieren que sea sometido al Tribunal de Cuentas.

En esta línea, exigirán que se conozca el coste total que tiene la casa real sobre los contribuyentes, que se prohíba de forma expresa que sus miembros puedan realizar tareas de mediación a favor de terceros o abrir cuentas en el extranjero y que el rey rinda cuentas anualmente de todas sus actividades fiscales.

"Son medidas de sentido común muy razonables y esperamos que, si no todas, al menos algunas las acepte en PSOE porque no tienen nada que ver con el hecho de ser republicano, sino de ser demócrata y defender un mayor sometimiento a los principios de transparencia y democracia", ha defendido el máximo representante de los comunes en el Congreso.

Asens se ha declarado "optimista" respecto a la reacción que puedan tener sus socios de Gobierno con esta proposición de ley y ha confiado en poder aprobar al menos el "grueso" de las mismas.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de que tanto Juan Carlos I como Felipe VI den explicaciones sobre la salida de España del rey emérito: "La ciudadanía se merece, como mínimo, una comparecencia para explicar las razones de su marcha y en qué condiciones y gastos se dio".

Y ha agregado: "No conocemos fehacientemente el relato de los hechos y por eso creemos que necesitamos que nos lo expliquen mejor. Lo único que sabemos todos es que ha habido una operación de Estado que ha consistido en facilitar que el rey emérito pueda abandonar la Zarzuela e ir a un destino desconocido".