RUGGERO deja Disney tras casi una década para dedicarse al amor de su vida

Miami, 5 ago (EFE).- El italiano de “Violetta” y “Soy Luna” ahora quiere ser el italiano que escribe y canta las canciones de amor y desamor que “sean parte de la banda sonora” de la vida de la gente. Se trata de Ruggero Pasquarelli, quien explica en entrevista con Efe que ahora quiere ser conocido por su nombre de pila y en mayúsculas.

Y es que RUGGERO quiere demostrar que ha seguido creciendo y que está listo para ser la voz de los jóvenes adultos que lo conocieron como Federico Paccini y Matteo Balsano en las dos series de Disney Channel. “Decidí parar un poco y enfocarme en la música, que es el gran amor de mi vida”, dice.

Su primera carta musical romántica fue “Puede”, un tema de desamor que escribió con el compositor de origen cubano Andy Clay y que describe como “la mejor muestra de la madurez" que siente en este momento.

La canción, que recuerda a los cantautores románticos italianos que le han influenciado desde la infancia, habla de esos arrepentimientos románticos que refuerzan el dicho de “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

“Antes de dar un paso firme en mi carrera musical pasé un año explorando cuál sería mi sonido y llegué a este, el de la balada pop. Yo no sé si es lo que me va a definir en un tiempo, pero hoy en día es lo que me representa”, indica RUGGERO, quien cumple 27 años, este 10 de septiembre.

“No me sentiría cómodo presentando una propuesta de música urbana u otro género, por mucho que esté de moda. Para mí, un artista tiene que ser real para poder llegarle a su público y no estoy interesado en pretender ser lo que no soy”, subraya.

Tiziano Ferro y Pino Daniele son los nombres que menciona cuando habla de sus influencias musicales. "Soy italiano, mi música siempre estará conectada con eso", indica.

"DISNEY SE CANSÓ DE MÍ"

Aunque RUGGERO es conocido principalmente como actor, su carrera profesional comenzó en 2010, cuando obtuvo el sexto lugar en la cuarta temporada de “X Factor” en Italia. Un año después, entró en el mundo de Disney en su país, como protagonista de las series “In Tour”, interpretando el personaje de Tom por dos temporadas, y conductor de “Get the party”.

Como parte del elenco de “Violetta”, RUGGERO participó en cinco giras mundiales con un total de cerca de 400 shows.

En las redes sociales, las fans de RUGGERO le piden que vuelva a la pantalla chica. El año pasado fue parte del elenco de la telenovela argentina “Argentina, tierra de amor y venganza” y allí hizo la pausa.

“Ya estoy muy grande para las series de jovencitos y fueron muchos años. ¡Hasta Disney se cansó de mí!”, comenta entre risas mostrando su barba, de la que asegura que no, pero pareciera, usar para verse un poco mayor, aunque la describe como un efecto secundario de la cuarentena.

UN SOLISTA BIEN ACOMPAÑADO

De lo que no hay duda es que después de siete años haciendo papeles de adolescente, seis Kids Choice Awards de Nickelodeon como actor favorito y un premio Bravo Otto como actor favorito en Alemania, RUGGERO ahora quiere cantar y formar parte de la nueva camada de artistas que están decididos a devolver a las carteleras musicales al pop romántico.

“Probablemente”, “No Te Voy a Fallar” y “Apenas Son Las 12” fueron sus primeras canciones en esta nueva etapa. Contó con el apoyo de sus amigos y colegas Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi, los integrantes de la banda argentina MYA, que también defienden ese género.

RUGGERO revela que en septiembre lanzará un nuevo sencillo y ya tiene su primer disco como solista listo, aunque no revela la fecha en la que saldrá al mercado.

Ha pasado el confinamiento en casa con su pareja, la actriz argentina Cande Molfese, con la que compartió créditos en "Violetta" y su perrita Almendra. Se muere de las ganas de visitar a su familia en Italia, que "afortunadamente" salieron físicamente ilesos de la crisis que creo la COVID-19 en su país, pero aún no decide si es seguro.

Cuando lo agobia la nostalgia, tiene su música y las ganas de que ese primer amor sea la base de su carrera artística.

"Nada me da tanta satisfacción", concluye.