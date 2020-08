El PPC alaba la "vocación de concordia" de la monarquía frente al "cainismo"

Barcelona, 7 ago (EFE).- El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha reivindicado este viernes la "vocación de concordia" de la monarquía parlamentaria española y ha hecho un llamamiento a "evitar como sea" que "resuciten los viejos fantasmas del cainismo entre las dos Españas".

En su intervención en el pleno extraordinario sobre la monarquía en el Parlament, Fernández ha puesto en valor el "abrazo" entre las dos Españas que supuso la Transición y que permitió "superar viejos rencores", con la figura del rey Juan Carlos como jefe del Estado.

Fernández ha alabado el "espíritu y vocación de concordia entre todos los españoles" que representa la monarquía parlamentaria española y ha hecho un "llamamiento a la concordia y a la convivencia entre todos".

"No me resulta fácil hablar de concordia y convivencia delante de Quim Torra, cuyos escritos me siguen pareciendo deleznables y su manera de gobernar, sectaria. Pero vamos a tener que seguir conviviendo, como españoles, en el seno de esta monarquía parlamentaria, eso sí, siempre bajo el imperio de la ley", ha recalcado.

Asimismo, Fernández ha reprochado a Podemos y los comunes que no tengan "el coraje de realizar el ejercicio de honestidad intelectual que comporta reconocer el esfuerzo titánico de convivencia que realizaron sus antecesores ideológicos del PCE" en la Transición.

Unos antecesores que se erigen, a su juicio, en "auténticos gigantes si los comparamos con el vuelo gallináceo de sus herederos", que "sobreactúan" contra la monarquía.

Fernández ha pedido, así, "no tirar por la borda" el bagaje político y de convivencia que los españoles han construido "en los últimos 40 años".