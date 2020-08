Cornejo (PSOE-A): Lo normal es que haya más de un candidato a la secretaría

Sevilla, 9 ago (EFE).- El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha asegurado que la posibilidad de que se presente más de un candidato a la secretaría general en el próximo congreso regional estaría "dentro de la normalidad" de lo ocurrido en el Partido Socialista en los últimos años.

"Es normal que se pueda presentar más de un candidato, estaría dentro de la normalidad de lo que ocurre en el Partido Socialista en los últimos años", ha dicho en una entrevista con EFE al ser preguntado sobre la posibilidad de que haya una candidatura alternativa a la de Susana Díaz, como aseguran los críticos.

Así, ha destacado que los procesos internos del PSOE son "participativos y democráticos" e incluyen la celebración previa de primarias, de modo que todos los militantes "van a poder manifestar su opinión y sus aportaciones al proyecto".

No obstante, se ha mostrado convencido de que con Susana Díaz al frente del partido y como candidata, de nuevo, en las próximas elecciones andaluzas, el PSOE recuperará "seguro" el gobierno.

El responsable de Organización ha asegurado que la dirección del PSOE-A afronta las críticas internas "vengan de donde vengan" como "aportaciones" al proyecto.

Al mismo tiempo, ha recordado que el PSOE-A cuenta con más de 45.000 afiliados y ha subrayado que igual que es "respetable" la discrepancia de algunos, también tienen que ser "respetables" las opiniones del resto de afiliados del partido y de las direcciones correspondientes, que son las que deciden, pues "para eso fueron elegidas en los congresos".

Por otra parte, ha rechazado que las agrupaciones del partido estén "adormecidas", si bien ha admitido que en los últimos meses ha podido haber una menor actividad a causa de la crisis de la covid-19.

Sobre la fecha del congreso regional, que según las normas internas del PSOE se tiene que celebrar después del cónclave federal, para el que aún no se ha fijado una fecha, ha dicho que no es algo que preocupe en estos momentos y, de hecho, no se ha hablado "ni de uno ni de otro" en las reuniones con la dirección federal.

"No es el congreso lo que preocupa en estos momentos ni a Susana Díaz ni a Pedro Sánchez ni a la dirección federal, estamos todos en la lucha contra la covid, en las medidas para ayudar a los colectivos que lo están pasando mal", ha recalcado.