Iraola: "Pertenecer a este club siempre me ha hecho una ilusión tremenda"

Madrid, 10 ago (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, aseguró durante su presentación que siempre le ha hecho ilusión poder formar parte del club madrileño y declaró que la idea de este 'casa muy bien' con lo que a él le gusta.

"Vine muchas veces a Vallecas, como jugador y entrenador. Pertenecer a este club siempre me ha hecho una ilusión tremenda. Han querido que estuviera aquí, yo he querido estar aquí. Entre todos podemos hacer un gran trabajo. El modelo de juego, la idea del Rayo, casa muy bien con lo que a mi me gusta a nivel de fútbol. Creo que la idea de fútbol valiente, vertical, de ritmo alto, puede funcionar en este club y con los jugadores que tiene", opinó.

"Estoy encantado. Llegar aquí es un paso muy importante. Es un club que siempre me ha llamado la atención, supone un reto en mi carrera y trabajaremos todos los días para poder estar a la altura de las circunstancias", señaló.

Iraola dio pistas sobre su idea: "Intentaremos ser un equipo sobre todo eficaz en una categoría muy igualada. Hay muchas cosas que el Rayo ha hecho bien toda la temporada y que intentaremos mantener. Cada entrenador tenemos nuestras manías, las cosas que nos gustan más. Intentaremos que los jugadores las absorban cuando antes y ser competitivos desde la jornada uno".

En relación a la composición de la plantilla, indicó: "Habrá que hacer algún retoque, hay alguna posición donde es bastante evidente y otras que dependerán del mercado. Seguro que la dirección deportiva y la secretaria técnica lleva tiempo haciendo un trabajo. Ayudaremos en lo que podamos para intentar que la plantilla, cuando se cierre el mercado, sea lo mejor posible".

"Hay movimientos que hacer pero la base de la plantilla no se va a ver alterada, confiamos el club y yo en los jugadores que han tirado del carro este año. Trataremos de acertar con los que vengan para que nos ayuden a dar un salto de calidad. No hay una pretemporada muy larga, el mercado se cierra en octubre. Puede que se comporte de otra forma y nos intentaremos adaptar a esa situación", comentó.

El entrenador no cree que la procedencia de los futbolistas a incorporar condicione las contrataciones: "Queremos fichar a los mejores jugadores que podamos, vengan de donde venga. Buenos jugadores y gente con la que se pueda trabajar. Hay jugadores de equipos del norte interesantes. Y del sur. Y extranjeros".

"Estamos para fichar a los mejores que podamos porque son los que nos van a ayudar en el campo, los que nos van a dar resultados. Consideramos jugadores de todos los sitios pero las decisiones se van a tomar en función del nivel del jugador y no de dónde venga", recalcó.

Tampoco quiere ceñirse en exclusiva a hombres que ya han estado a sus órdenes antes: "Hay jugadores interesantes que les tuve en el Mirandés y que pertenecen a otros equipos. Cada uno tendrán sus circunstancias. Son opciones como otras, pero son opciones más".

"No nos podemos cerrar a jugadores que yo he tenido o que la dirección deportiva conozca personalmente. El análisis es mucho más amplio, aun sabiendo que de algunos con los que has trabajado antes tienes más información y puedes errar menos", agregó.

Todo ello llegará marcado por un contexto complejo debido a la crisis sanitaria del coronavirus: "Tenemos que ser resilientes, adaptarnos rápido a esas cosas porque no hay nada garantizado con esta situación y las cosas pueden cambiar de un día para otro".

"Nuestra fecha de inicio ahora mismo, que no sabemos si va a ser esa, es la del 12-13 de septiembre y tenemos que trabajar con eso y prepararnos para ello. Estamos cuadrando las fechas con esa intención sabiendo que esto puede cambiar", manifestó.