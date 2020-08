El Zinemaldia y Zúrich impulsan un mercado para filmes independientes

San Sebastián, 11 ago (EFE).- El Zinemaldia colaborará con el Festival de Cine de Zúrich en la organización de un mercado para producciones independientes con el fin de impulsar su distribución internacional y revitalizar el sector al reunir a "sus agentes más importantes" en la ciudad suiza.

En este mercado, que tendrá lugar físicamente en Zúrich del 25 al 28 de septiembre, serán proyectados a compradores y a programadores de festivales una veintena de títulos "muy esperados" .

"Debido a la actual pandemia, muchas películas independientes de gran valor artístico no pudieron estrenarse en los mercados y ahora corren el riesgo de quedarse también sin estreno en las salas de cine", explica Christian Jungen, director artístico del certamen suizo Zúrich, según un comunicado difundido este martes.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha dicho, por su parte, que quieren que esta iniciativa sirva para que filmes que no han podido ser vistos "tengan la oportunidad de ser exhibidas ante una audiencia de compradores y distribuidores" y así aportar su "grano de arena" a "la revitalización de la industria cinematográfica mundial".

Rebordinos ha agradecido a los "amigos" del Festival de Zúrich "la colaboración en esta iniciativa de futuro que comienza este año", a la que San Sebastián proporcionará "apoyo estratégico" aunque no acoja una edición física del mercado.

Los participantes podrán intercambiar ideas "online" a través del directorio Who is Who del Festival de Zúrich y organizar sus propias reuniones individuales.

"La industria del cine no buscaba un nuevo mercado cinematográfico, pero los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias", ha declarado Reta Guetg, responsable de Industria del certamen suizo.

Además del mercado, la Zurich Summit congregará una vez más a los principales actores de la industria. La "Boutique Conference" reunirá a un destacado grupo de productores internacionales y nacionales, ejecutivos de ventas y creativos del cine, la televisión y el entretenimiento, así como empresarios tecnológicos y financieros, explica el Zinemaldia.