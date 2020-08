Guadagnino mostrará en Venecia un corto realizado durante el confinamiento

Roma, 11 ago (EFE).- El cineasta italiano Luca Guadagnino mostrará en el próximo Festival de Venecia el cortometraje que rodó durante los meses de confinamiento, titulado "Fiori, fiori, fiori!" (¡Flores, flores, flores!), anunciaron hoy sus organizadores.

Por otro lado el realizador, autor de adaptaciones como "Call me by your name" (2017) o "Suspiria" (2018), ya había anunciado que estrenaría en la Mostra fuera de concurso su documental sobre el modista y zapatero Salvatore Ferragamo.

El director del certamen, Alberto Barbera, agradeció a Guadagnino por decidir exponer su cortometraje y mostrar su "pequeña y personal evasión realizada durante el reciente confinamiento y que busca rostros, lugares y afectos de la juventud pasada".

Otro título anunciado este lunes, fuera de concurso, es "Run Hide Fight", una película independiente del estadounidense Kyle Rankin ambientada en una escuela tomada por cuatro estudiantes dispuestos a cometer una masacre.

Guadagnino y Rankin, subrayó el director de la Mostra, representan "dos modelos de cine inevitablemente diferentes pero expresiones de una idéntica y arrolladora energía creativa".

El Festival de Venecia se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, entre medidas de seguridad por el coronavirus.

En la carrera por el "León de Oro" habrá dieciocho películas de la que solo una es latinoamericana, "Nuevo orden" del mexicano Michel Franco.

Por el Lido veneciano se espera a los españoles Pedro Almodóvar, con su corto "The human voice", y Álex de la Iglesia, con su serie "30 monedas", entre otros muchos exponentes de Séptimo Arte.

Pero también estrellas como Tilda Swinton, protagonista de la obra del director manchego y que recibirá el "León de Oro" a la carrera, honorífico, junto a la directora hongkonesa Ann Hui.