La Generalitat ve eficaces los cribados masivos y los llevará a 2 zonas de Barcelona

Barcelona, 12 ago (EFE).- La Conselleria de Salud, comandada por Alba Vergés, considera este miércoles que los cribados masivos efectuados en varias localidades catalanas están resultando útiles para "perseguir" al virus y, por ello, ha decidido replicar esta práctica también en dos barrios de Barcelona capital, Torre Baró y Besòs.

La decisión de Salud ha llegado después de que ayer el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, diera por "estabilizada" la curva de contagios de la COVID-19, si bien animó a todos, especialmente a las administraciones, a seguir trabajando para lograr que la curva comience ahora a descender.

Así, este miércoles Vergés ha informado de que los cribados masivos se trasladarán también a estos dos barrios de la capital catalana, aunque no ha ofrecido más información, porque ha dicho que "se están cerrando todos los detalles técnicos" todavía.

Unos cribados masivos que ya se han llevado a cabo en Granollers, Sabadell, Terrassa, Ripollet, Torregrossa, Santa Coloma de Gramenet o Vilafranca del Penedès.

Se trata de una iniciativa "proactiva", en la que se "persigue" al virus, con la que se anima a la población de determinadas zonas a someterse a pruebas PCR, las más fiables, y que es especialmente útil para detectar casos de personas asintomáticas que, precisamente por no presentar sintomatología, no tenían previsto hacerse el test ni acudir al médico.

A fecha de ayer martes, gracias a estos cribados masivos se habían efectuado ya 8.275 pruebas PCR, mientras que este miércoles Vergés ha informado de que en Santa Coloma se han practicado unas 1.500, con previsión de que se alcancen las 4.500.

La consellera se ha mostrado "muy satisfecha" con la "intervención comunitaria" llevada a cabo en los barrios de Llatí y de Fondo de esta ciudad vecina de Barcelona.

En este sentido, ha incidido en la estrategia que ahora sigue el Departamento de Salud, que es la de la "intervención comunitaria", que requiere de la participación de los municipios, entidades locales o asociaciones vecinales, por ejemplo.

"La mejor actuación que podemos hacer es la prevención, para que ya no lleguen casos con síntomas y no se comprometa la capacidad asistencial del sistema de salud", ha añadido Vergés, que ha recalcado que el objetivo es "perseguir" el virus.

Que la evolución es positiva también lo indican los casos de COVID-19 notificados por la Generalitat y que pueden consultarse en la página web dadescovid.cat.

En las últimas 24 horas se han notificado 548 nuevos positivos por coronavirus y ocho fallecidos, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 108.898.

Se trata de una cifra de contagios sensiblemente menor a fechas inmediatamente anteriores, pues el lunes y martes, por ejemplo, se notificaron 863 y 830 positivos, respectivamente.

Asimismo, la mañana se ha ensombrecido por la muerte el martes de una niña de 11 años en Tarragona que había dado positivo por la COVID-19.

Pese a fallecer estando contagiada, Vergés ha afirmado que "no siempre la causa es concreta y no parece, no se puede afirmar, que la causa sea ésta", en referencia al virus de la COVID-19, en el caso de la malograda menor.

Se ha remitido asimismo a lo ya dicho ayer por Argimon, que llamó a "diferenciar" cuando una muerte se produce "a causa" del coronavirus o "con" el virus.

La muerte no fue "por, sino con" el virus, dijo Argimon, que añadió: "Hay un caso muy triste, muy triste, pero en ningún momento podemos pensar que sea a causa del virus". EFE

