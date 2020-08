Pompeo firmará con Eslovenia un acuerdo para excluir a Huawei del desarrollo del 5G

Zagreb, 13 ago (EFE).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, visita este jueves Eslovenia para firmar con el Gobierno de esa pequeña república de dos millones de habitantes un acuerdo que excluiría a la compañía china Huawei del desarrollo en ese país de la nueva red 5G.

El ministerio de Exteriores Asuntos esloveno ha anunciado que su titular, Anze Logar, firmará con Pompeo una declaración conjunta "sobre la seguridad de la red 5G".

Aunque no menciona a China y su gigante tecnológico Huawei, los medios eslovenos no dudan de que el acuerdo se dirige precisamente a impedir que participe en el desarrollo de esa tecnología en el país miembro de la Unión Europea (UE).

La visita de seis horas de Pompeo es la primera que un secretario de Estado estadounidense a Eslovenia en 23 años, y la realiza en el marco de la gira que inició en la República Checa y que incluirá también Austria y Polonia.

El objetivo declarado de la gira es contrarrestar la influencia energética de Rusia y la tecnológica de China en Europa Central, países a los que definió como "autoritarios" y una amenaza a las "sociedades libres" durante su estancia en República Checa.

Según la agenda prevista, Pompeo se reunirá también con el presidente del país, Borut Pahor, y el primer ministro, Janez Jansa.

El documento que firmarán Pompeo y Logar, según el ministerio esloveno, establece la intención de controlar las corporaciones que ofrecen la tecnología 5G, tanto con respecto a la transparencia de su estructura de propiedad y de su gestión corporativa, como en cuanto al respeto de la propiedad intelectual.

EEUU ya ha firmado declaraciones similares sobre la seguridad de la red 5G con otros países de la región, en el contexto de un enfrentamiento con Pekín por controlar la nueva tecnología de banda ancha.

Huawei niega acusaciones de que China utiliza su tecnología para espionaje y alega que Washington no ha ofrecido ningunas pruebas.

La compañía china ha invitado al Gobierno esloveno a concluir un acuerdo sobre no espionaje, para garantizar que su tecnología no sería utilizada para actividades de control, pero el Ejecutivo esloveno no ha respondido, según la agencia de noticias STA.

Pompeo llega a Eslovenia cinco meses después de la llegada al poder del populista de derechas Janez Jansa, un declarado admirador del presidente de EEUU, Donald Trump.