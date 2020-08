Los viajes por carretera bajan un 10 % en la primera semana de agosto

Madrid, 13 ago (EFE).- La pandemia sigue teniendo un reflejo en la movilidad, hasta el punto, y pese a ser periodo vacacional, que el número de desplazamientos por carretera se redujo en la primera semana de agosto un 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, una disminución que alcanzó el 15 por ciento durante el fin de semana.

Así lo ha señalado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), que con motivo del cambio de quincena y del fin de semana ha prevista una serie de medidas de regulación y ordenación del tráfico para facilitar la circulación en carretera.

Así, y si las intensidades de tráfico lo requieren, podrán instalarse de carriles adicionales en las carreteras que registren más circulación, sobre todo en las proximidades de los grandes núcleos urbanos.

También podrá restringirse la circulación en ciertos días, tramos y horas a camiones en general y de determinadas mercancías en particular, así como paralizar las obras que actualmente se están realizando en la red viaria y suprimir la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.

Además de esas medidas de regulación y ordenación del tráfico, también se intensificará la vigilancia desde tierra y desde el aire para evitar accidentes.

La presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras se verá complementada con los medios telemáticos de los que dispone la DGT: 1.324 puntos de control de velocidad, 216 cámaras de control de teléfono y móvil, 11 drones -3 de ellos con capacidad de denuncia- y 15 furgonetas camufladas.

Distracciones, excesos de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, conducción negligente, el consumo de alcohol y drogas al volante o le no uso del cinturón de seguridad son algunos de los factores que "pueden concurrir en un accidente o hacerlo más letal en caso de que éste se produzca", recuerda la DGT.

En lo que va de año, 487 personas han fallecido en accidente de tráfico en las carreteras.

Tráfico indica que "la pandemia del coronavirus comparte con la pandemia de los accidentes de tráfico elementos que ayudan a evitar por un lado la propagación del virus y por otro la lacra de la violencia vial". Son estos, según la DGT:

- Autorresponsabilidad. No estamos solos en la carretera y tampoco en las calles, en los bares, en las playas. Actuemos con responsabilidad y cumpliendo las normas establecidas y las recomendaciones de los expertos y autoridades.

- Usar el cinturón de seguridad y el casco en todos los desplazamientos, como también debemos llevar puesta la mascarilla. Todos son elementos que reducen los riesgos de accidente y la propagación del virus.

- Mantener la distancia de seguridad es requisito necesario en la carretera y también en nuestro día a día. El cumplimiento de los límites de velocidad establecidos puede ayudar a garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad.

- Estar pendiente en todo momento de la conducción evitando distracciones como el uso del móvil: es una actitud que reduce el riesgo de accidente. También lo es estar pendiente de lavarse las manos, ya que reduce la posibilidad de contagio.

- No fiarse de la frase, "Esto a mí no me puede pasar", porque el año pasado en España murieron 1.755 personas en accidente de tráfico.