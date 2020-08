Hostelería y ocio nocturno acudirán a los juzgados ante nuevas restricciones

Madrid, 14 ago (EFE).- Las patronales de la hostelería y del ocio nocturno han anunciado este viernes que recurrirán ante los tribunales las nuevas restricciones acordadas para bares, restaurantes y discotecas y reclaman ayudas para evitar la quiebra de un sector que se siente maltratado desde el inicio de la pandemia.

Así, no tendrán una aplicación pacífica medidas como el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas, el límite horario hasta la 1 de la madrugada para bares y restaurantes, que no podrán aceptar nuevos clientes a partir de la medianoche, y la prohibición de fumar en la calle, incluidas las terrazas, cuando no se pueda respetar la distancia de dos metros.

Estas normas, denuncian, no han sido consensuadas con el sector y a la mayoría de los empresarios les ha pillado de improviso.

"No lo podemos consentir. Vamos a recurrir sí o sí: el Gobierno está tomando medidas contra nuestro sector y sin tener evidencias de que vayan a ser útiles", ha señalado en declaraciones a Efe el presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel.

A la espera de conocer si será el Ejecutivo central el que legislará para todo el territorio o cada Gobierno autonómico probará su propia normativa recogiendo las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud, Yzuel recuerda que en algunas comunidades han recibido ya el respaldo de la justicia cuando han acudido a los tribunales.

Este mismo viernes, poco antes de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara las medidas acordadas con las comunidades, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimaba parcialmente un recurso interpuesto por las asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa.

Entre otras restricciones, el Gobierno vasco pretendía que pubs y discotecas cerraran a la 1.30 horas de la madrugada, y, según han informado a EFE fuentes de estas asociaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido ese punto, por lo que podrán abrir hasta las 3 y las 5, respectivamente.

"Tenemos la sensación de que juegan a prueba y error, no tienen ni idea de cómo resolverlo. Es un desastre total y nos ponen en el foco", lamenta Yzuel, que cuestiona incluso la base de algunas de las medidas acordadas: "No existe evidencia científica de que fumar pueda provocar contagios; no la dan porque no la tienen".

España de Noche, la federación nacional de empresarios de ocio y espectáculos, también recurrirá a la justicia un acuerdo que considera una "total aberración".

En declaraciones a Efe, su presidente, Ramón Mas, ha reclamado un rescate a las comunidades autónomas y ha criticado que los cierres y restricciones se hayan decidido sin hablar con el sector, sin una planificación de futuro y sin ofrecer ningún tipo de ayudas compensatorias.

Con 25.000 empresas, ha recalcado, el sector del ocio nocturno genera 200.000 puestos de trabajo y supone el 1,8 % del PIB.

"Ya estamos cansados de esta situación. No se puede jugar así con el patrimonio, las empresas, los trabajadores y tantas familias", ha lamentado Mas.

En vísperas de un fin de semana con multitud de conciertos programados en salas y locales de todo el país, además del enfado en el sector, hay incertidumbre a la espera de conocer una normativa que no esperaban.

Según la Asociación Internacional del Ocio Nocturno, sin ayudas, el 80 por ciento de su tejido empresarial se perderá. Entre sus peores augurios, que el cierre sea efectivo este mismo fin de semana, "para el que ya hay programados tantos eventos, artistas contratados y entradas vendidas", explican a Efe.

"Ya está bien, no más mentiras, no somos asesinos y si algo queremos con nuestro buen hacer es hacer felices a clientes y amigos". Con este mensaje han protestado este viernes en la plaza de María Pita de A Coruña medio centenar de profesionales del gremio de la hostelería de la ciudad.

Sin ayudas compensatorias, ha advertido también la Asociación de Empresarios Turísticos de Extremadura (Setex), muchos locales se verán abocados al cierre definitivo.