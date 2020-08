Escasa afluencia en el primer día de pruebas PCR aleatorias en Madrid

Madrid, 17 ago (EFE).- Menos de cien personas han acudido pasado el mediodía al llamamiento hecho a mil vecinos de entre 15 y 49 años del distrito madrileño de Carabanchel para someterse voluntariamente a una prueba PCR, un plan para detectar aleatoriamente población asintomática que seguirá esta semana por otros cinco puntos de la Comunidad de Madrid.

Tras este distrito, el más poblado de la capital -según los datos del Ayuntamiento, a 1 de enero de 2020 contaba con 260.196 habitantes-, el martes el plan de detección precoz elaborado por el Gobierno regional continuará en el distrito de Usera.

El miércoles se tomarán muestras en Villaverde y el jueves en Puente de Vallecas, mientras que el viernes las PCR se trasladarán al municipio de Alcobendas y el sábado al de Móstoles.

En total, están convocadas 6.000 personas de entre 15 y 49 años, mil en cada una de las zonas, elegidas de forma aleatoria y contactadas a través de un mensaje en su teléfono móvil.

El objetivo es "adelantarse a la cadena de transmisión" en las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor incidencia de coronavirus respecto a la media y en la población más afectada -el 74 % de los infectados tienen ahora menos de 49 años-, según ha recordado a los periodistas el viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.

Además, la idea es identificar otras zonas de la región que puedan tener mayor incidencia y "seguir haciendo pruebas las próximas semanas", ha dicho a su llegada al dispositivo establecido este lunes en el Centro de Especialidades Carabanchel Alto.

Antes de la visita del viceconsejero, alrededor de 70 personas habían acudido a la cita, convocadas en tramos concretos de hora hasta las ocho de la tarde para evitar aglomeraciones.

Una afluencia escasa que Zapatero ha achacado al tratarse del primer día de este operativo.

"Veremos un poco cómo va ocurriendo (...). Si hace falta repetir, repetiremos. Si hace falta hacer más insistencia con la ciudadanía para que vengan, lo haremos", ha apuntado.

Diego (24 años) es uno de los convocados que ha acudido este lunes, después de recibir un primer mensaje el viernes: "Si no presenta síntomas, Salud Pública le ofrece PCR", rezaba el texto junto al día y la hora a la que tenía que asistir.

"Ha sido llegar y hacer la prueba rápido", explica a Efe el joven, que asegura que los doctores y el resto de personal han sido "muy amables".

El test se lo han hecho después de tomarle la temperatura a la entrada y dar sus datos personales.

"Pensaba que era por la nariz, como son las (pruebas) habituales, pero ha sido por la garganta. He venido con los nervios de la nariz porque me han dicho que es un poquito más molesto y demás, pero nada, una pequeña molestia. No se siente nada. Y ahora a esperar dos días, a ver si hay bicho o no hay bicho, que yo creo que no, vamos", añade.

Sin ningún síntoma de coronavirus, Diego ha acudido a hacerse la prueba "más que nada para estar tranquilo, para estar tranquila la familia, el trabajo; todo".

Por su parte, Eva, de 20 años, aboga por hacer este tipo de pruebas "siempre que se pueda" porque cree que "hay que intentar tener controlada" la pandemia.

Comenta que ha acudido a la llamada de Salud Pública "más que nada, por la familia": "Tenemos gente de riesgo en casa y hay que intentar cuidarse y cuidar a los demás".

El dispositivo que ha iniciado el trabajo en Carabanchel lo conforman doce sanitarios -seis enfermeras y seis técnicos-, y se "ha complementado" con un supervisor de enfermería de guardia, y un coordinador de técnicos, según ha comentado a los medios la subdirectora de Enfermería de Summa 112, Carmen Migueles.

Una vez en el interior del centro, se recaban los datos de los convocados ara hacer un seguimiento de los pacientes"; después se toma la muestra, se envía al laboratorio y en 24 o 48 horas se comunican los resultados a través de Atención Primaria o Salud Pública.

Migueles ha explicado que en las seis zonas previstas por la Comunidad de Madrid para hacer estas pruebas "a priori había una ligera incidencia" mayor que en otros puntos de la región.

Con este muestreo se comprobará si esa mayor incidencia "es real" o si "simplemente han sido unos pequeños brotes" que lo que hacen es "descuadrar un poco" la fotografía de la pandemia en la región, que vuelve a ser una de las más afectadas por el coronavirus.

