Sharon Stone ataca a Trump por el coronavirus: "No voten por un asesino"

Los Ángeles (EE.UU.), 17 ago (EFE).- Sharon Stone publicó varios videos en las últimas horas en los que mostró su total preocupación por la situación del coronavirus, respaldó a los demócratas en la carrera a la Casa Blanca, y criticó de forma contundente la gestión de la pandemia del presidente estadounidense, Donald Trump.

"La única cosa que va a cambiar esto es si votan por (el precandidato demócrata) Joe Biden y por (su aspirante a vicepresidenta) Kamala Harris. Y la razón por la que sucederá esto es porque con mujeres en el poder lucharemos por las familias, lucharemos para que la gente viva (...). Por favor, voten. Y, por favor, hagan lo que hagan, no voten por un asesino", dijo la actriz.

Esta referencia implícita a Trump llegó por parte de Stone al final de un duro video de más de tres minutos en el que la actriz, con rostro muy serio y triste, reveló que su abuela y su madrina fallecieron por el coronavirus, y que su hermana y su cuñado se contagiaron.

"Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero les digo lo que está pasando con mi familia (...): mi hermana y mi cuñado están luchando por sus vidas, y mi hermana no está muy bien", detalló.

Stone contó que sus familiares viven en Montana (EEUU) y denunció que en ese estado no se están haciendo pruebas suficientes de coronavirus y que el personal médico no está protegido adecuadamente.

"Estos enfermeros están arriesgando sus vidas y no pueden hacerse la prueba. El estrés, la presión, el cansancio que está sucediendo en ese hospital (en el que está ingresada su hermana) choca con el conflicto en el juzgado, donde la gente lleva armas y dice que es su libertad no tener que ponerse una mascarilla", lamentó.

Nominada al Óscar a la mejor actriz por "Casino" (1995), Stone estrenará en Netflix el 18 de septiembre "Ratched", serie que sirve de precuela de la cinta "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975) y que protagoniza Sarah Paulson.