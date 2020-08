Un cómic para alertar a los jóvenes sobre los riesgos del coronavirus

Parla (Madrid), 18 ago (EFE).- "Tú puedes ser el culpable" es el título del cómic creado por Laura Marchal, una vecina de 18 años de la localidad madrileña de Parla que ha tratado así de concienciar a los jóvenes de los riesgos de ciertos comportamientos ante la crisis del coronavirus y que ha encontrado en el Ministerio de Sanidad un aliado para hacer viral su trabajo.

El argumento se ha repetido en los medios de comunicación, en las voces de los sanitarios y en las de los dirigentes políticos, y ahora llega al público joven a través de viñetas.

Un chico recibe un Whatsapp por la noche que lo saca de la cama, sale de fiesta con sus amigos, bebe en la playa, se besa con una chica y termina contagiando la COVID-19 a su abuela, con la que comparte la vivienda y sus últimas horas de vida en la cama de un hospital.

"La idea surgió de mi propia indignación personal", cuenta Laura a Efe, que explica que un amigo suyo "subió a sus redes sociales fotos con sus amigos, todos juntos, sin distancia de seguridad", después de irse de viaje y en el hotel estaban sin mascarillas.

También le influyó "ver día tras día en las noticias los casos de botellones, de fiestas ilegales que había después del confinamiento", dice Laura, que comentó con sus amigos la situación y pensó después en "plasmarlo todo gráficamente".

"Llevo dibujando toda la vida y es como mejor me expreso, me salió hacerlo de esta manera, pensé hacer un cómic porque creo que llega más a los jóvenes", cuenta esta joven estudiante, que acaba de terminar el primer curso del ciclo de formación superior de Animación y Arte de la Universidad Europea de Madrid, al que accedió con la intención de ahondar sobre el mundo digital y de los videojuegos después de estudiar el Bachillerato de Artes.

Cuando terminó su trabajo, decidió subirlo a la red social Instagram y enviar el enlace al Ministerio de Sanidad, que lo compartió en una de sus historias durante 24 horas, generando "una gran repercusión" y llenando la cuenta de Laura de mensajes y reacciones.

"Pensé que por ser un tema de actualidad iba a llamar la atención, que iba a tener más impacto que el resto de mis publicaciones, pero no me esperaba que fuera a salir incluso en televisión", comenta.

Aunque hay personas que le han escrito diciéndole que se está "metiendo en su vida" y "cortándole el rollo", afirma que la mayoría de mensajes que ha recibido tras la publicación del cómic han sido "positivos".

Apasionada desde niña del cómic, el manga y la cultura japonesa, Laura usa como nombre artístico "Takeru", que significa valiente en japonés, y está especialmente sensibilizada con el grado de responsabilidad que muestran los jóvenes ante el coronavirus, porque ella misma es población de riesgo.

Laura nació con una cardiopatía congénita que empezó a darle problemas a los 11 años: "Me daban taquicardias y se me ponía el corazón a doscientos. Me han operado dos veces, siempre he tenido un cuidado especial y ahora que formo parte del colectivo de riesgo por la COVID-19, pues más aún. Siempre he estado un poco condicionada por esto".

Esa realidad, con la que convive a diario, no le ha impedido volver a ver a sus amigos: "Siempre en exteriores, con distancia y en todo momento cumpliendo con las normas de seguridad".

Ahora, sueña con un futuro ligado al departamento de arte conceptual de cualquier proyecto, ya sea en el cine o en la creación de un videojuego.

De momento, esta joven artista quiere seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad y ya ha recibido alguna propuesta del mundo del cine a raíz de este trabajo sobre el coronavirus, por el que le ha felicitado el alcalde de Parla, Ramón Jurado, que ha valorado "la creatividad y de la responsabilidad de jóvenes como Laura".

Jesús Valbuena