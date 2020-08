Rudi García: "Somos una gran montaña para superar"

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- Rudi García, entrenador del Olympique de Lyon, aseguró este martes en rueda de prensa antes de enfrentarse al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones que su equipo será "una gran montaña para superar" y opinó que el cuadro francés es "capaz de todo" en una competición que aspira a ganar.

Para García, el conjunto galo es un "outsider" frente al Bayern, que es claramente el favorito por sus increíbles "estadísticas" pese a las que el Lyon tienes sus opciones de cosechar un resultado que le permita llegar al partido por el título.

"Somos capaces de hacer todo con este equipo. No somos una gran montaña para superar, pero a veces basta una pequeña piedra en el zapato para que no se pueda subir. Esperamos ser esa pequeña piedra", declaró.

"El Bayern tiene estadísticas increíbles, pero no hay que quedarse ahí. Somos el 'outsider'. Tenemos menos opciones que ellos de pasar, pero tenemos opciones", apuntó.

"Es un gran equipo, pero si hubiéramos mirado las estadísticas antes del City, no hubiéramos tenido mucha mejor suerte. Con humildad hemos logrado llegar hasta aquí. Si tenemos la oportunidad de aprovechar las ocasiones, tendremos que hacerlo, como hicimos en los dos últimos encuentros. Este equipo no tiene muchos puntos débiles", manifestó.

El técnico del Lyon explicó que dependerá de su equipo mostrar su estilo y declaró que será importante que cada jugador tenga confianza en sus compañeros para poder plantar cara al Bayern.

"Los equipos que nos juegan quizás están empezando a pensar que no somos un equipo tan pequeño. Las dos hazañas que hemos conseguido deberían darnos más confianza y hacernos darnos cuenta de que podemos hacer grandes cosas. "

Además, dejó claro que para él y para sus jugadores, llegar a las semifinales de la Liga de Campeones es algo "bastante enorme". A la vez, recordó que todavía no ha "ganado nada" y explicó que el Lyon tiene que mantener toda su "determinación" y estar "atento" frente al Bayern.

Cuestionado por la alineación, señaló que no los once jugadores que elijan no son importantes, sino que para él, los dieciséis que estarán presentes en el terreno de juego serán determinantes.

"Si somos buenos tácticamente, lo lograremos. Moussa Dembélé, saliendo desde el banquillo, fue notablemente muy decisivo el otro día. Debemos mantener este deseo de hacerlo bien juntos", culminó.