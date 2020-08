La esposa de Biden cerrará una noche con Bill Clinton y Jimmy Carter

Washington, 18 ago (EFE).- Jill Biden, la esposa del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, clausurará este martes la segunda noche de la convención nacional en la que el partido progresista sacará a relucir sus viejas glorias, los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter.

La esposa de Biden tomará así el relevo de la ex primera dama Michelle Obama, que puso el listón muy alto al cerrar la jornada inaugural de la convención.

Según avanzaron medios estadounidenses, Jill Biden pronunciará su discurso en esta convención virtual desde el instituto de secundaria Brandywine de Willmington (Delaware), en el que ejerció como profesora en la década de 1990.

"Hay momentos en los que no lograba imaginar cómo lo hacía, cómo ponía un pie frente al otro y seguía adelante. Pero siempre he entendido por qué lo hace. Lo hace por ustedes", dirá Jill Biden, según extractos de su discurso adelantados por el partido.

El discurso apelará a su relación con su marido y tendrá un tono optimista, según afirmó a CNN una fuente conocedora de todo el texto.

"¿Cómo unes a una familia rota? De la misma manera que unes a una nación. Con amor y comprensión, y con pequeños actos de compasión. Con valentía. Con fe inquebrantable", afirmará la que fuera segunda dama de Estados Unidos entre 2009 y 2017.

Jill Biden también aprovechará el sitio elegido para su discurso para aludir a la situación de las escuelas por la pandemia: "Puedes escuchar la ansiedad resonar en los pasillos vacíos. No hay olor a cuadernos nuevos ni a suelos recién encerados. Las aulas están oscuras y los rostros jóvenes y brillantes que deberían llenarlas están confinados frente a una pantalla de computador".

Los demócratas también pondrán sobre el escenario virtual en esta segunda noche de convención al expresidente Bill Clinton (1993-2001), que, de acuerdo a los extractos avanzados, dará un discurso combativo contra el actual presidente, Donald Trump.

"Trump afirma que lideramos el mundo. Bueno, somos la única gran economía industrializada que ha triplicado su tasa de desempleo. En un momento como este, el Despacho Oval debería ser el centro de mando, pero es un centro de tormentas. Solo hay caos", defenderá Clinton.

"Nuestro partido está unido para ofrecerles una opción muy diferente: un presidente listo para trabajar. Un tipo con los pies en la tierra, que hace el trabajo. Un hombre con una misión: asumir la responsabilidad, no echar la culpa; concentrarse, no distraer; unir, no dividir", afirmará el expresidente.

En una línea similar se expresará el expresidente Jimmy Carter (1977-1981) al definir a Biden como la persona con "experiencia, carácter y decencia (...) para restituir la grandeza de Estados Unidos".