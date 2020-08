Anjelah Johnson lleva el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival"

Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Anjelah Johnson llevará el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", un especial de comedia que aterrizará en esta plataforma digital el jueves 20 de agosto.

Fotografía cedida que muestra a Anjelah Johnson. La comediante llevará el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", un especial de comedia que aterrizará en esta plataforma digital el jueves 20 de agosto. EFE/ Mark Hill /HBO MAX/ SÓLO USO EDITORIAL / NO VENTAS