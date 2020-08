Candela Peña: "En esta España nuestra, Rosa se quedaría cuidando a su hija"

Málaga, 21 ago (EFE).- Candela Peña es la protagonista absoluta de este viernes en el que, por fin, se inaugura el 23 Festival de Málaga con su última película, "La boda de Rosa", la crónica de una mujer que quiere quererse a sí misma y se compromete ante todos, incluidos los que más exigen de ella, a cumplirlo hasta la muerte.

"Ojalá esta película sirva para que muchas personas, y muchas mujeres, tomemos las riendas de nuestra vida. Pero también te digo que, lamentablemente, en esta España nuestra, Rosa se quedaría cuidando a su hija. Por eso creo que es un poco una película de ciencia ficción, y lo digo ahora porque no me oye Icíar Bollaín, que si no me mata", se ríe.

Hay que ver la película para entender el comentario de la actriz, activista hasta el final, que reconoce que no la ha visto aún porque "se niega" a verla en casa: "Yo soy actriz de cine para ver las películas en el cine, así que la veré cuando se estrene", lo que podrá hacer hoy aquí, en Málaga, dando el pistoletazo de salida al Festival y, a partir de esta tarde, en cualquier sala de España.

La ganadora de tres premios Goya habla con Efe de este regreso a las órdenes de Icíar Bollaín, con quien rodó "Hola, ¿estás sola?", (1995), y "Te doy mis ojos", (2003).

"Hasta ahora, pensaba que Icíar era el director que más había yo notado que era víctima de mi expresión. Pero ahora ya es otra cosa, han pasado muchos años y ella y yo somos ya otras mujeres; ha sido un viaje fascinante", señala.

Llevaba siete años sin plantar cara a un papel principal, desde "Ayer no termina nunca" (2013), con Isabel Coixet, y ha regresado por todo lo alto con esta Rosa tierna, entregada, trabajadora mil por cien, incansable y familiar que, al final, es fuerte, decidida, radiante, luminosa y sólida.

"Lo que pasa es que hay gente que tiene un carácter diferente; el de Rosa empieza siendo el de Sancho Panza, es la eterna escudera, y el motor de su vida es su familia".

"La boda de Rosa" cuenta la odisea de una mujer madura que quiere empezar una nueva vida tras haber dejado atrás un trabajo absorbente hasta quitarle el sueño, un par de hermanos que nunca tienen tiempo para el abuelo y que la recargan con sus propios problemas y una hija a la que ha salido mal su plan de escapada y vuelve al cobijo de la madre con un par de bebés gemelos.

Sobre sus "hermanos", Sergi López y Nathalie Poza, Peña no escatima en elogios: "Se me ponen los pelos de punta, la gente no sabe lo que es tener delante actores que no solo son excelentes, sino que te acompañan tan bien en tu viaje. Rosa es su familia -explica sobre ese apoyo-; no es fácil encontrar actores como ellos".

"Y mi 'hija', Paula Usero, solo digo que si Dios me diera una hija, querría ésta. Me ha abierto los ojos a muchísimas cosas, para mi ha sido un aprendizaje enorme", se sincera la actriz catalana, madre de un niño de nueve años.

Usero ("El olivo", "#Luimelia") cuenta a Efe que, para ella, "Candela es 'la' actriz", y cuando supo que rodarían juntas sintió vértigo y "respeto".

"Pero coincidimos yendo a Valencia en el AVE. De repente, todo fue muy fácil. Hemos creado una relación que nos ha facilitado mucho hacer las escenas madre e hija. He aprendido mogollón -dice la actriz valenciana-, miraba cómo decía las cosas, lo verdadero que lo cuenta todo. Sé tengo que seguir aprendiendo, pero Nathalie Poza y ella me han dado empoderamiento, me siento 'recolçada' (respaldada) por ellas".

Ganadora en Málaga por dos veces, en 2003 por "Torremolinos 73" y en 2013 por "Ayer no termina nunca", Candela Peña reconoce que los festivales son sólo un "escaparate", que ella es "actriz de trabajar", que lo que le gusta es interpretar y que, si pudiera, estaría siempre en rodaje. "Ya llevo un tiempo en esto y sé que en esta profesión a veces estás un poco más presente y otras....".

"Sé lo que es estar tres años sin trabajar, pero ahora estoy en un momento que parece que estoy golosona para todo el mundo, pero igual es por estar en la resistencia", comenta, mordaz, aunque sabe que también ha tenido que ver "hacer bien la primera temporada de 'Hierro'".

Así zanja, pragmática: "Lo suyo es hacer todo lo que venga lo mejor posible".

Y a Málaga, ciudad y festival, dedica su última palabra favorita: "Fantasía".

Alicia G.Arribas.