Remodelación en el Barcelona: el futuro de los 14 jóvenes

Barcelona, 22 ago (EFE).- Ahora mismo Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barcelona, y Ramon Planes, el nuevo secretario técnico, tienen encima de la mesa la decisión sobre el futuro de 14 jugadores jóvenes con contrato con el club azulgrana.

Ramon Planes dijo en la presentación de Pedri (17 años) que el propósito es "construir un Barça con gente joven" y que Ronald Koeman, tiene la idea de "ser valiente con jugadores jóvenes".

En ese mismo acto se habló precisamente sobre el futuro del centrocampista canario, quien hará la pretemporada con el primer equipo pero no se descarta que se vaya cedido a algún otro equipo para tener minutos en el máximo nivel.

"Muchos equipos importantes de Primera y de Europa se han interesado por él, pero la idea del club es que se quede en el primer equipo muchos años", dijo Planes.

Otro de los fichajes para el siguiente curso es Trincao (20), la única joven promesa incorporada este verano que ahora mismo tiene asegurada una plaza en la plantilla de Koeman.

La gran segunda vuelta que hizo el atacante con el Sporting de Braga en la Liga portuguesa después de que el Barça lo adquiriera en el mercado de invierno, le avalan para tener una oportunidad ya mismo.

En cambio, Matheus Fernandes (22), cedido al Valladolid después de ser fichado también en enero, tiene pocos números de contar con la confianza de Koeman.

El centrocampista brasileño apenas disputó tres partidos con el conjunto pucelano y otra cesión para que se foguee en el fútbol europeo es la opción más viable ahora mismo. De todas maneras, hará la pretemporada con el primer equipo.

Tres jóvenes jugadores que seguro que formarán parte del proyecto de la próxima temporada suben del filial y ya tuvieron protagonismo en la primera plantilla el curso pasado: Ansu Fati (17), Riqui Puig (21) y Ronald Araújo (21).

Josep Maria Bartomeu, el presidente, anunció hace semanas que tendrían ficha del primer equipo y Planes, en la presentación de 'Pedri', sentenció que "no escucharán ofertas por jugadores como Ansu Fati".

Aunque de momento no tendrá contrato profesional, Iñaki Peña (21), el portero titular del filial y quien ya ha sido convocado en diferentes ocasiones con el primer equipo como tercer guardameta, cogerá protagonismo en este inicio de temporada a causa de la lesión de Marc-André ter Stegen, quien estará de baja dos meses y medio aproximadamente.

El centrocampista Ramón Rodríguez 'Monchu' (20), que debutó con el primer equipo en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles, y el delantero Álex Collado (21), que jugó cinco minutos ante el Valencia en Liga el 25 de enero, también harán la pretemporada con los mayores pero sus opciones de hacerse con un espacio en la plantilla se antojan complicadas.

Además, hay cinco jóvenes jugadores que regresan al Barcelona después de sus respectivas cesiones. Entre ellos, quien está mejor posicionado para marcharse del Camp Nou es el central Jean Claire Todibo (20) después de su cesión al Schalke 04. Según el diario 'Sport', el central francés tiene una oferta sobre la mesa del Olympique de Marsella.

Los laterales Moussa Wagué (21) y Juan Miranda (20), cedidos al Niza y al Schalke 04 respectivamente, también tendrán que buscarse un destino lejos del Barcelona, ya sea como cedidos o como traspasados porque el club no cuenta con ellos para confeccionar el nuevo proyecto deportivo. En el caso de Miranda, el Betis está muy interesado en sus servicios.

Por último, el futuro de los mediocentros Carles Aleñá (22) y Oriol Busquets (21) no está demasiado claro. Sus cesiones al Betis y al Twente, respectivamente, no fueron tan fructíferas como se esperaba, especialmente en el caso de Aleñá, y dependerá de Koeman abrirles o no la puerta de la plantilla.