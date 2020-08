Alice Kellen: Hay que acabar con los prejuicios sobre la novela romántica

Valencia, 25 ago (EFE).- La joven escritora valenciana Alice Kellen aboga por romper los prejuicios y estereotipos existentes respecto a la literatura romántica, y anima a los hombres a interesarse por este género pues "casi toda las novelas tienen su historia de amor" y ellos, dice, también se enamoran.

En una entrevista con la Agencia EFE con motivo de la publicación este martes de su última novela, "Las alas de Sophie" (Planeta), Kellen lamenta que los prejuicios sobre la novela romántica no se hayan "roto para nada" y que este tipo de literatura siga dirigiéndose principalmente a las mujeres.

Considerada como la nueva revelación de la novela romántica, esta autora, de 31 años, considera difícil que los hombres se atrevan a leer este tipo de obras si se colocan en estanterías específicas de novela romántica y van dirigidas a un público femenino.

"Como si los hombres no se enamoraran", señala Alice Kellen, el pseudónimo con el que autopublicó, "por probar", su primera novela en Amazon porque "no sabía si iba a ser un desastre", y con el que ya lleva publicados nueve libros (los cuatro últimos con la editorial Planeta).

Kellen publica este martes "Las alas de Sophie", una novela "de transición" y "más adulta", escrita durante el confinamiento, en la que explora la pérdida del ser amado y la reconstrucción de la vida y del amor tras esa desgracia.

Ambientado en Ámsterdam, el libro comienza con la muerte repentina de Simon, el marido de Sophie. A partir de ese momento, la protagonista, que ronda la treintena, se sumergirá en un profundo dolor del que aprenderá a sobreponerse de la mano de Koen, pero también de su familia y amigos.

"Es una novela de amor pero también tiene una parte más sentimental", afirma la escritora, quien ya ha tratado el tema de la pérdida en obras anteriores y está segura de que volverá a hacerlo en el futuro porque perder a alguien querido es algo que "a todos nos inquieta".

Señala que el amor, la muerte, el duelo o la familia son temas universales de los que se ha escrito miles de veces y aun así, siguen y seguirán saliendo novelas que traten sobre ellos. "No importa cuánto ahondes en ellos, siempre te quedará una nueva manera de enfocarlo", asegura.

En este sentido, señala a Efe que su idea es seguir escribiendo novelas de amor pues "las relaciones son tan diferentes y dentro del amor hay tantos temas que tratar que da para mucho", pero pretende que "cada historia sea diferente" y que dentro de la novela haya "una trama más allá de la parte romántica".

"No me gusta repetir la fórmula del anterior libro. Creo que hay que seguir adelante, probar cosas nuevas y arriesgarse un poco", explica esta novelista, a quien le gusta que cada historia que escribe "no se parezca en nada a la anterior", aunque eso suponga no cumplir, a veces, con las expectativas del lector.

Alice Kellen reconoce que "Las alas de Sophie" es la primera novela que publica nada más terminar de escribirla. Normalmente suele tardar entre un año y medio y dos años en publicarlas, lo que le da más tiempo a darle vueltas, y eso le gusta más.

Sin embargo, destaca que esta experiencia, derivada de la pandemia por los cambios que provocó en los calendarios editoriales, aunque ha sido "un poco más intensa", le ha permitido "ilusionarse más", ya que, según explica, "cuando la novela te llega en papel tiene un mayor efecto porque la tienes muy presente en tu cabeza".

Sobre sus proyectos futuros, tiene previsto publicar una nueva novela en febrero y que a final de año se reedite de una forma "especial" una de sus antiguas novelas, "El chico que dibujaba constelaciones".

Pero en su cabeza hay otros muchos proyectos, "demasiados", dice. "Soy bastante productiva. Esto de que hay autores que están meses sin escribir, para mí es imposible, algo tengo que escribir", aunque sea un relato para su blog.

Carla Aliño