Lois Patiño lee la muerte y convierte el duelo en poema en "Lúa vermella"

Málaga, 25 ago (EFE).- "Los muertos aqui non marchan, quedan con nós", dice Lois Patiño que le dijo un vecino cuando investigaba en los pueblos de la Costa da Morte para crear su último poema fílmico, "Lúa vermella" "(Luna roja"). En Galicia, y en muchos otros lugares, "se tiene la creencia de que si no aparece el cadáver, el duelo no se cierra".