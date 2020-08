"La Jeepeta (Remix)", canción del verano para los usuarios de Spotify España

Madrid, 26 ago (EFE).- Con 30 millones de reproducciones, "La Jeepeta (Remix)" de Nio García, Anuel AA y Myke Towers, con Brray y Juanka se ha convertido en la canción del verano para los usuarios de Spotify en España, mientras que con 383 millones de réplicas "Rockstar", de DaBaby y Roddy Ricch, ha sido la ganadora mundial.

Según los datos de Spotify, el segundo tema más escuchado del verano es "Caramelo", de Ozuna, que ha resultado ser todo un éxito con más de 26 millones de reproducciones.

La tercera posición es para Anuel AA con "El Manual" que cuenta con más de 25 millones de réplicas, un artista que también ha ocupado el cuarto lugar junto a Bad Bunny con la canción "Hasta que Dios diga". "PAM", de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa, se ha posicionado en el número cinco.

A juzgar por el número de reproducciones, la música en español es la favorita en esta verano de nueva normalidad. Del sexto al décimo puesto, están: "Relación" de Sech en sexto lugar; el remix "Carita de Inocente", de Prince Royce y Myke Towers en séptima posición.

El octavo es para "La curiosidad", de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers; "Sur y Norte", de Ñengo Flow y Anuel AA en el noveno puesto, mientras que "Fabuloso", de Sech y Justin Quiles cierrán la lista de las diez de canciones del verano en España.

La música de artistas locales ha seguido siendo protagonista este verano. "Mil Tequilas", se ha convertido en la canción de un artista español más escuchada en España. "Quiero dar las gracias a mis seguidores de Spotify. El apoyo que me han dado ha sido primordial para el éxito de este tema", ha comentado el artista Chema Rivas, de 20 años.

Seguida de "Pa toda la vida", de Don Patricio con el artista dominicano Mozart La Para, y “TKN” de ROSALÍA, con el rapero estadounidense Travis Scott.

A nivel internacional,"Rockstar" de DaBaby con Roddy Ricch, ocupa la primera posición, además de ser uno de los temas preferidos en la popular lista de reproducción de "RapCaviar" de Spotify. "Sabía que esta canción iba a ser un éxito mientras creaba el disco, pero ver que se ha convertido en un 'hit' global es asombroso", ha afirmado DaBaby.

La segunda posición con 340 millones de reproducciones la ocupa "Blinding Lights", The Weeknd con, seguido de "Roses - Imanbek Remix", de Saint Jhn e Imanbek con 280 millones de escuchas. El cuarto y quinto lugar lo encabezan, por este orden, "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", de Jawsh 685 y Jason Derulo, y "Watermelon Sugar", de Harry Styles.

La lista de las diez canciones internacional lo completan: "Death bed (coffee for your head)", de Powfu y beabadoobee; "Rain On Me", de Lady Gaga y Ariana Grande; "Toosie Slide", de Drake; "Breaking Me", de Topic y A7S; y "Dance Monkey"”, de Tones And I.

Como novedad, a esta lista de temas de verano, Spotify también ha incorporado una selección de los podcasts más escuchados este verano: "Nadie Sabe Nada", líder en España, y "The Michelle Obama Podcast" triunfadora en todo el mundo.