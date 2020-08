Dev Patel renueva a Dickens: "'David Copperfield' es más relevante que nunca"

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Unión en una sociedad partida. Eso es lo que muestra "The Personal History of David Copperfield" según Dev Patel, que enamoró al mundo con "Slumdog Millionaire" (2008) y que defiende ante Efe que las historias de Charles Dickens, en pleno siglo XXI, siguen totalmente vigentes.

"Te aseguro que yo viviría mucho mejor en la época victoriana. Vivo como en una cueva en cuanto a las redes sociales y la tecnología...", bromea el actor.

"Y 'David Copperfield' siempre va a ser relevante. Temáticamente, de lo que hablamos (en la película) es más relevante que nunca en esta sociedad muy dividida, en este clima político ya sea en Londres o en Estados Unidos. La idea de la solidaridad, de la comunidad, de conseguir el éxito como una unión y de llevar contigo a la gente que te ayudó es un tema realmente poderoso", dice.

Patel (Harrow, Reino Unido, 1990) se rodea de un elenco de lujo con Tilda Swinton y Hugh Laurie en "The Personal History of David Copperfield", una refrescante, vitalista e imaginativa adaptación dickensiana que se estrena este viernes en EE.UU. bajo la dirección de Armando Iannucci, quien alcanzó el éxito con la sátira política de "Veep" (2012-2019).

DIVERSIDAD PARA UN CLÁSICO

Aunque la cinta sigue en gran medida la historia original de un huérfano que se abre camino en la vida como puede, uno de los aspectos más comentados de "The Personal History of David Copperfield", especialmente por su estreno en Gran Bretaña, fue la diversidad de su reparto.

Pero el equipo de la película siempre defendió su postura: ¿Por qué no puede un actor de origen indio interpretar a Copperfield?

"Con esto, Armando consiguió que se sintiera muy representativo de la Gran Bretaña en la que yo crecí", explica Patel, que fue candidato al Óscar a mejor actor por "Lion" (2016).

"Creo que, a veces, cambiar un poco los personajes puede hacer más potente una película. Y mucho de esto tiene que ver con David cambiando su identidad, sintiéndose perdido. Hay un conflicto real de clase: lo pierde todo, se siente el patito feo. Y ver mi cara aquí rodeada de estos 'etonianos' (por el famoso colegio elitista Eton), consciente o inconscientemente, ayuda a contar esta historia", argumenta.

"Yo nací, crecí y me crié en el Reino Unido, pero no tengo un nombre que suene muy británico, así que para mí esto no era tan inusual", considera, por su parte, Iannucci.

El realizador y coguionista (junto a Simon Blackwell) de esta película también ensalza "la profundidad" de Patel como actor.

"Era la única persona en la que podía pensar para interpretar a David. Le hemos visto crecer en la pantalla desde aquel torpe adolescente de 'Skins' (2007-2013) a alguien muy fuerte y carismático en 'Lion'. Y, para mí, eso encarnaba el viaje psicológico que David atraviesa en la película", añade.

TERNURA Y ESPERANZA

Para un autor como Iannucci, coronado ante todo por sus parodias alocadas y su humor ácido, "The Personal History of David Copperfield" supone un sorprendente cambio de registro.

Lejos tanto de "Veep" como de las igualmente afiladas y excelentes "In the Loop" (2009) o "The Death of Stalin" (2017), esta película presenta un tono muy tierno, una mirada amable a sus personajes, y un aire de esperanza que encaja muy bien en un funesto 2020 que el planeta entero está deseando tirar a la basura cuanto antes.

De ahí que el cineasta reflexionara sobre cómo una cinta concebida, en principio, con el Brexit como telón de fondo ha encontrado nuevos significados debido a la pandemia.

"Hicimos la película cuando la política en el Reino Unido parecía estar muy dividida, con todo lo del Brexit. Y yo quería que la cinta fuera una celebración de Reino Unido como yo lo veo, que es una sociedad, y todavía creo que lo es, muy extrovertida, divertida, generosa y acogedora", expone.

"Pero sí, ahora todos hemos estado aislados, encerrados con nuestras familias y hemos echado de menos a nuestros amigos. Nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos en nuestra vida justo por no tenerlo y creo que esta película homenajea eso: homenajea a un grupo de personas que, al final, resuelven a quién necesitan en sus vidas y a quién tienen que ayudar", concluye.

David Villafranca