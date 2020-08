Las series que llegan en septiembre: de "Patria" a "Away" con Hilary Swank

Madrid, 28 ago (EFE).- El estreno de "Patria", adaptación de la novela de Fernando Aramburu, encabeza la selección de novedades de series que llegan en septiembre a las pantallas, junto a "Away", un drama de ciencia ficción protagonizado por la oscarizada Hilary Swank o las nuevas series de Ridley Scott y Luca Guadagnino.

1.- "PATRIA", 27 de septiembre en HBO

Su estreno estaba inicialmente previsto para mayo de 2020, pero con la postproducción aún sin finalizar, la crisis sanitaria obligó a aplazarlo. Ahora por fin verá la luz en HBO la esperada adaptación de la novela de Fernando Aramburu que cuenta la historia de dos familias divididas por la violencia en el País Vasco a lo largo de tres décadas.

Cada uno de los ocho capítulos, de una hora de duración, se ofrecerá semanalmente en todos los territorios de HBO Europe y de América Latina y también está previsto su estreno en Estados Unidos.

2-. "AWAY", 4 de septiembre en Netflix

Hilary Swank es la protagonista de este drama familiar que cuenta la historia de la astronauta americana Emma Green mientras se prepara para liderar la primera misión a Marte, una gran hazaña que va unida a la difícil decisión de separarse de su marido y su hija adolescente cuando más la necesitan.

Creada por Andrew Hinderaker ("Penny Dreadful") y Jessica Goldberg ("The Path"), que también es productora ejecutiva junto a Matt Reeves (director de la próxima película de Batman), esta primera temporada consta de diez episodios de una hora.

3.- "RATCHED", 18 de septiembre en Netflix

Ryan Murphy ("Hollywood", "American Horror Story") se ha inspirado en el personaje de la enfermera Mildred Ratched de la oscarizada "Alguien voló sobre el nido del cuco" (1976) para crear esta serie, una precuela que imagina el pasado de ese personaje antes de conocer a Jack Nicholson.

La trama de "Ratched" se desarrolla dos décadas antes, en los años 40, y la actriz que le da vida es Sarah Paulson, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro por su papel de Marcia Clark en "American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson".

4.- "WE ARE WHO WE ARE", 15 de septiembre en HBO

El director italiano Luca Guadagnino continúa indagando en el primer amor en los ocho episodios que formarán esta serie centrada en la vida de dos adolescentes estadounidenses que viven en una base militar en Italia.

Producida por HBO, los protagonistas son Jack Dylan Grazer y Jordan Kristine Seamón y se presentará en el Festival de San Sebastián.

5.- "MEMORIAS DE IDHUN", 10 de septiembre en Netflix

Precedida por las críticas de la escritora Laura Gallego, que hace unas semanas mostró su descontento con el cásting de voces seleccionado por Netflix para la adaptación de su trilogía fantástica, llega "Memorias de Idhún", la primera serie de anime española.

La primera temporada adapta el primer volumen de la saga y tendrá cinco episodios de 25 minutos cada uno. Producida por Zeppelin ("Skam"), la trama gira en torno a los héroes que luchan por la libertad de Idhún y otros que harán lo posible por impedirlo.

6.- "RAISED BY WOLVES", 10 de septiembre en TNT

Ridley Scott es el creador y productor de esta serie de ciencia ficción y también dirige los dos primeros episodios. Producción de HBO Max, en España se estrena en el canal TNT con Travis Fimmel (Ragnar en "Vikingos") como uno de los protagonistas.

La historia transcurre en un planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida. Dos androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño, pero la tarea se complica ante la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas.

7.- "EL TERCER DÍA", 15 de septiembre en HBO

Jude Law y Naomi Harris deberán enfrentarse a la atracción inevitable que les produce un lugar muy especial: una misteriosa isla cuyos habitantes están empeñados en mantener sus tradiciones a toda costa.

Coproducción de Sky y HBO, son seis episodios divididos en dos partes: "Verano" incluye los tres primeros episodios, dirigidos por Marc Munden ('Utopía') y se centran en el personaje de Law, mientras el segundo, "Invierno", dirigido por Philippa Lowthorpe ('The Crown') se centra en Helen (Harris), una mujer que llega a la isla en busca de respuestas.

8.- "THE BOYS" T2, 4 de septiembre en Amazon Prime Video

Recién confirmado en la Comic-Con que habrá tercera temporada se estrena la segunda entrega de esta serie de superhéroes de Amazon, basada en el cómic de Grath Ennis y Darick Robertson y que promete ser aún más intensa y alocada que la primera.

La peculiaridad de "The Boys" es que en lugar de utilizar sus poderes para hacer el bien, a veces abusan de ellos. Ahora huyen de la ley, perseguidos por los Supers y tratan desesperadamente de reagruparse y luchar contra Vought.

9.- "JULIE AND THE PHANTOMS", 10 de septiembre en Netflix

Netflix quiere su propio musical para el público joven y para ello han fichado a Kenny Ortega, que además de director de franquicias como "High School Musical" y "Los descendientes" ha sido coreógrafo de Madonna, Cher o Michael Jackson y de películas míticas como "Dirty Dancing".

La serie gira en torno a Julie, una estudiante de instituto que trata de superar la muerte de su madre con la ayuda de los fantasmas de tres músicos que se le aparecen y con quienes decide formar una banda.

10.- "VERNON SUBUTEX", 15 de septiembre en Filmin

Esta adaptación del 'bestseller' de Virginie Despentes, que protagoniza Romain Duris es una de las series del momento en Francia. Duris da vida a Vernon Subutex, el propietario de la que fue mítica tienda de discos Revolver, centro neurálgico y punto de reunión de la escena parisina de los años noventa.

En plena crisis discográfica se ve obligado a cerrar y pierde su apartamento. Buscando un lugar en el que quedarse, contacta con sus antiguos amigos, entre ellos la estrella del rock Alex Bleach, quien poco después de su encuentro muere de una sobredosis dejando tres misteriosas cintas de vídeo.

11.- "PARQUE JURÁSICO CAMPAMENTO CRETÁCICO", 18 de septiembre en Netflix

Steven Spielberg es uno de los productores ejecutivos de esta serie de animación que llevará al espectador de vuelta al mundo de Parque Jurásico a través de seis adolescentes que son elegidos para vivir una experiencia única en un campamento al otro lado de la isla Nublar, en la que quedarán atrapados y rodeados de dinosaurios.

Creación del estudio DreamWorks Animation y producida por Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta temporada inicial consta de ocho episodios de 22 minutos.

12.- "QUIZ", 28 de septiembre en Movistar+

Stephen Frears dirige los tres episodios de esta miniserie basada en la historia real de Charles Ingram, un ex comandante del ejército británico que protagonizó un gran escándalo tras ser acusado de hacer trampas para ganar un millón de libras en el concurso "¿Quién quiere ser millonario?" en septiembre de 2001.

Michael Sheen y Matthew MacFadyen encabezan el reparto. Los tres episodios se estrenarán días sucesivos y a partir del miércoles 30 la miniserie estará completa bajo demanda.

13-. "ESCENARIO 0", 13 de septiembre en HBO

Una selección del mejor teatro español contemporáneo llega a la pantalla convertido en ficción audiovisual de la mano de Bárbara Lennie e Irene Escolar, que lideran el proyecto como creadoras y productoras ejecutivas y protagonizan uno de los seis episodios, "Hermanas".

También podrán verse "Los mariachis" dirigido por Lino Escalera y Pablo Remón, "Juicio a una zorra", con Carmen Machi dirigida por Miguel del Arco y Clara Roquet, o un "Vania" de Álex Rigola y Carla Simón.

