Confianza y tranquilidad en el primer colegio que inicia el curso escolar

Barcelona, 1 sep (EFE).- "Tenemos confianza total en las medidas, si no, no vendríamos". Así resume Álvaro el sentir general de los padres y madres de los alumnos del American School of Barcelona, el primer colegio de España en iniciar su curso escolar -según informa el propio centro- con unas "excepcionales" medidas anti-COVID-19.