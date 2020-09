Álvarez (UGT) espera tener la ley de teletrabajo este mes y un acuerdo rápido en ERTE

Madrid, 1 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado confiado en que este mes de septiembre haya un real decreto ley sobre el teletrabajo, así como en cerrar de forma rápida un acuerdo sobre la prórroga de las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En un encuentro informativo, Álvarez ha señalado que el proceso de negociación sobre la regulación del teletrabajo debería apurarse "en no más de un par de semanas" y poder contar este mismo mes de septiembre con un real decreto ley que se tramite como proyecto de ley.

"Ya hemos tenido un proceso de debate amplio (...) esto no da más de sí", ha reiterado Álvarez, que ha definido el proyecto de ley que hay encima de la mesa -sindicatos, patronal y Gobierno retoman hoy las negociaciones sobre el tema- como "muy equilibrado en derechos y deberes".

Aunque Álvarez no ha querido hablar de líneas rojas sí que ha subrayado la importancia de que la norma incluya al personal laboral de la Administración.

Sobre los ERTE, con la mirada puesta en la reunión del viernes en Mallorca, Álvarez ha afirmado que no encuentra "ningún elemento que sea un escollo para llegar a acuerdo" y ha añadido que no se plantean otra salida que no sea esa, el acuerdo.

"Tengo buenas vibraciones (...) deberían posibilitar un acuerdo inminente sin tardar excesivamente", ha apuntado.

Tampoco aquí ha querido el líder de UGT hablar de líneas rojas pero sí ha subrayado que "no contemplan" una prórroga de los ERTE que no mantenga el actual nivel de prestaciones, independientemente de los días que un trabajador esté en estos expedientes.

Actualmente, cuando un trabajador lleva más de 180 días en ERTE la prestación se reduce del 70 % de su salario al 50 %.

Álvarez también ha urgido al Gobierno a convocar las mesas de diálogo social acordadas el 3 de julio este mes de septiembre y ha subrayado que ese es el marco donde deben abordarse temas clave que se quedaron parados con la llegada de la pandemia como la derogación de la reforma laboral o la situación de las pensiones.

En este último tema, Álvarez ha afeado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, les haya planteado verse y compartir opiniones sobre la situación de las pensiones fuera de estas mesas.

A este respecto, Álvarez ha insistido además en que nunca entrarán en un proceso de negociación para "recortar pensiones" y lo que hay que hacer es restablecer el equilibrio perdido con las últimas reformas.

"Si alguien cree que va a aprovechar la situación para venir con un sistema de recortes en pensiones con nosotros que no cuente, mejor dicho, que cuente con nosotros en la calle", ha afirmado.

Ha destacado los problemas de tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha pedido solventar ya la situación.

"No vale decir que se cobrará con carácter retroactivo..., no se come con carácter retroactivo", ha criticado.

También ha insistido en la petición de tener permiso retribuido y bajas para afrontar las situaciones de conciliación familiar en la vuelta al colegio y ha reclamado al Gobierno "claridad y una voz, no dos ni tres ni cuatro".

Sobre la vuelta al colegio, el sindicato estima que se necesitan unos 70.000 profesores, entre la pública y la concertada, para poder reducir los ratios.

Asimismo, ha tachado de "impensable" que España no sea capaz de acordar unos Presupuestos Generales del Estado "para que nadie se quede atrás" a la vez que ha reclamado una "subida de impuestos" a los que más tienen.