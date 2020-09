El Gobierno descarta hablar de autodeterminación: "Está fuera de la realidad"

Madrid, 1 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado este martes la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que la mesa de diálogo negocie un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los presos del "procés" al considerar que son asuntos que "están fuera de la realidad".

Montero ha insistido en que el Gobierno sigue disponible como "desde el primer momento" a celebrar una reunión de la mesa entre los dos Ejecutivos, aunque ha emplazado a ERC a "convencer" a Torra para que se siente a dialogar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, la portavoz ha asegurado que el foro puede ser un lugar para canalizar asuntos que preocupan a los ciudadanos

"Le diría a ERC que si quiere que se reúna la mesa de diálogo, el primero con el que tiene que hablar es con Torra. Bueno, no sé si con Torra, con Puigdemnt, con Artur Mas... Tendrá que explorar el terreno que representa Junts per Catalunya para ver si hay posibilidad de convocar la mesa de diálogo", ha argumentado Montero.

En referencia a la negociación de los Presupuestos Generales el Estado para el próximo año, Montero ha evitado hablar de líneas rojas con ERC y ha preferido poner el acento en los posibles puntos de encuentro, en especial, con una formación progresista como la republicana.

"No estoy tan interesada en lo que me diferencia, sino en lo que me une. Las líneas rojas se separan del sentir general de los ciudadanos, que lo que quieren es unidad. Ahí van a encontrar a este Gobierno", ha destacado.

Montero también ha lanzado otro mensaje a Torra al instarle a cumplir la ley en caso de que sea inhabilitado por el Tribunal Supremo, porque, de no hacerlo, "la justicia actuará".

El presidente de la Generalitat aseguró ayer, lunes, que no será el Supremo quien "marque el calendario" de las próximas elecciones catalanas.

"He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez", dijo el presidente de la Generalitat en la misma entrevista en TV3.

Le ha recordado que "se exige y se espera de todos los responsables públicos el cumplimiento íntegro de la legalidad vigente".

A su entender, "no se puede entender" que aquellos que aceptan representar a los ciudadanos en las instituciones no respeten la legalidad.

"Por tanto, de Torra, de Pedro sánchez o de mí misma, lo que se espera es el cumplimento íntegro de la legalidad. Y, en caso de que no se produzca, evidentemente, la justicia, como viene haciendo, actuará contra las personas que no cumplan con la ley", ha incidido.

La también ministra de Hacienda ha recordado que desde distintas instancias judiciales, se viene advirtiendo a diferentes miembros del Govern y de la política catalana sobre las consecuencias de no acatar las resoluciones.