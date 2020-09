Iglesias avanza que se trabaja para dar baja a padres con hijos en cuarentena

Madrid, 2 sep (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avanzado este miércoles que el Gobierno trabaja para extender una "incapacidad temporal", es decir, una baja, a los padres de hijos que deben guardar cuarentena, aunque no estén infectados por COVID, o para los que tengan fiebre.

Iglesias ha hecho este anuncio en una entrevista en La Sexta, en la que ha matizado a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ayer solo habló de que el Gobierno buscaría mecanismos para el cuidado de los hijos y aludió al programa que permite a los padres flexibilidad laboral.

"Eso es inaceptable", ha dicho Iglesias preguntado sobre la posibilidad de que los padres solo puedan acogerse a una baja laboral en el caso de que sus hijos hayan dado positivo por COVID y estén obligados, por tanto, a guardar ellos mismos cuarentena.

Iglesias ha avanzado que el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz trabaja para que haya una "incapacidad temporal" que reconozca al menos el 75 por ciento de las cotizaciones sociales a aquellos padres que se tengan que quedar con los niños a los que se ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o expuestos.

E incluso también podrán pedirla, ha dicho, "aquellos padres que ven que sus hijos tienen fiebre, aunque no hayan sido diagnosticados" y no los puedan llevar a la escuela por "propia responsabilidad" y no tengan con quién dejarlos.

"Entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad para esos supuestos. Es una cuestión de salud pública. No les podemos decir a los padres que no sean responsables", ha incidido el vicepresidente, que ha insistido en que esas circunstancias se legislarán.

"Espero que esté en marcha de manera inminente. Están trabajando en ello", ha dicho Iglesias en referencia a ambos ministros.

Con respecto los retrasos en el cobro y el poco número de tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el vicepresidente se ha mostrado "muy preocupado" por la situación y ha dicho que está convencido de que en las próximas horas o días se habilitará un nuevo mecanismo para agilizar las solicitudes.

"No es aceptable lo que están tardando", ha dicho Iglesias, que ha subrayado que el "ministerio competente" es el de Inclusión y Seguridad Social, a quien, según ha revelado Iglesias, le propuso "mecanismos" que facilitaran que el cobro fuese más rápido, entre ellos que "la declaración jurada" de un solicitante sirviera para ello.