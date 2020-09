Iglesias dice que el Gobierno estudia dar la baja a padres con hijos en cuarentena

Madrid, 2 sep (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avanzado este miércoles que el Gobierno trabaja para extender una "incapacidad temporal", es decir, una baja laboral, a los padres de hijos que deban guardar cuarentena, aunque no estén infectados por COVID, o para los que tengan fiebre.

Iglesias ha hecho este anuncio en una entrevista en La Sexta, en la que ha matizado a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ayer solo habló de que el Gobierno buscaría mecanismos para el cuidado de los hijos y aludió al programa que permite a los padres flexibilidad laboral.

"Eso es inaceptable", ha dicho Iglesias preguntado sobre la posibilidad de que los padres solo puedan acogerse a una baja laboral en el caso de que sus hijos hayan dado positivo por COVID y estén obligados, por tanto, a guardar ellos mismos cuarentena.

E incluso también podrán pedirla, ha dicho, "aquellos padres que ven que sus hijos tienen fiebre, aunque no hayan sido diagnosticados" y no los puedan llevar a la escuela por "propia responsabilidad" y no tengan con quién dejarlos.

"Entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad para esos supuestos. Es una cuestión de salud pública. No les podemos decir a los padres que no sean responsables", ha incidido el vicepresidente, que ha insistido en que esas circunstancias se legislarán.

"Espero que esté en marcha de manera inminente. Están trabajando en ello", ha dicho Iglesias en referencia a ambos ministros.

Posteriormente, la ministra de Hacienda ha matizado estas declaraciones de Iglesias y las ha enmarcado en los "borradores" que puede estar elaborando el Ministerio de Trabajo para situaciones sobrevenidas que no están contempladas en la legislación actual.

En una rueda de prensa en Moncloa, tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Pablo Casado, Montero ha puntualizado además que las bajas laborales son fruto de una actuación médica y se ha remitido a las declaraciones que sobre este asunto ya realizó ayer.

Ha recordado que, en el caso de los padres que tengan que quedarse en casa para el cuidado de los hijos que deban guardar cuarentena existen programas del Gobierno para facilitar la flexibilidad de su jornada laboral, como el "Me cuida".

No obstante, ha insistido en que el Gobierno buscará los mecanismos necesarios si se presentan situaciones distintas a las previstas que requieran que los padres trabajadores permanezcan en casa.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a Efe que están estudiando conjuntamente con el Ministerio de Inclusión cómo dar soluciones a posibles situaciones que ahora no están cubiertas, pero que no "aún no hay nada cerrado".