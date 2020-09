Boyega revela que recibió amenazas de muerte tras actuar en "Star Wars"

Londres, 2 sep (EFE).- El británico John Boyega afirmó en una entrevista publicada este miércoles en la revista "GQ" que recibió amenazas de muerte tras actuar en la saga "Star Wars" y que su experiencia como miembro del reparto estuvo condicionada por el color de su piel.

El actor negro, que se situó al frente de una protesta contra el racismo el pasado junio en Londres, aseguró que sus vivencias le han llevado a ser "mucho más militante".

"Nadie más en el reparto aguantó a gente diciéndole que iban a boicotear la película porque él estaba en ella. Nadie más soportó el estruendo y las amenazas de muerte enviadas a su Instagram y sus redes sociales", sostuvo el actor, de 29 años.

"Esto me ha cambiado, porque te das cuenta de que me han dado esta oportunidad, pero que estoy en una industria que no estaba preparada para mí", agregó.

Boyega dio vida al personaje de Finn en "Star Wars: El despertar de la Fuerza" (2015), "Star Wars: Los últimos Jedi" (2017) y "Star Wars: El ascenso de Skywalker" (2019).

El británico, de padres nigerianos, ha cobrado relevancia en el movimiento antirracista desde que el 3 de junio pronunció un encendido discurso con un megáfono en el londinense Hyde Park ante una multitud que se manifestaba por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos.

"Esto de hoy trata sobre las personas inocentes que estaban a mitad de su proceso. No sabemos lo que George Floyd podría haber logrado" en su vida, sostuvo en esa ocasión el actor, que recalcó entre vítores de los asistentes que "las vidas negras siempre han importado".