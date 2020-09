Calviño pide que el consenso social se refleje también en el ámbito político

Madrid, 3 sep (EFE).- La vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido este jueves ante algunos de los principales empresarios del país "unidad" y "remar todos en la misma dirección", de forma que el "amplio consenso social que existe se refleje también en el ámbito político".

Durante su intervención en la clausura del Pleno Extraordinario de la Cámara de España, Calviño ha señalado que "existe un fuerte consenso respecto a que éste es el momento de la unidad, que tenemos que remar todos en la misma dirección, tenemos una orientación clara y si trabajamos juntos podemos superar los retos" que acechan.

Por ello, ha asegurado que le resulta "difícil entender que este consenso y unidad no se refleje en todos los ámbitos del país y no haya logrado todavía que algunas personas no sean conscientes de que es el momento de arrimar el hombro y no de basar nuestra acción en las diferencias que siempre existen entre nosotros".

La vicepresidenta tercera ha considerado que "nos quedan meses muy complicados" y que España tiene aún "un largo camino por delante", pero que cuenta "con activos muy importantes" y "tiene capacidades muy superiores a lo que creemos. La meta es alcanzable si todos arrimamos el hombro", ha añadido.

Durante su intervención, ha recordado el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que trabaja el Gobierno con el que trata de "tener bien estructurado cuanto antes un armazón" que permita movilizar "el ingente volumen de inversión pública y privada necesario para abordar los procesos de transformación que la economía necesita".

"Estar en Europa nos protege y en estos momentos somos conscientes de lo importante que ha sido disponer de todos los instrumentos que está proporcionando para la estabilidad financiera necesaria para tomar decisiones y la fortaleza para afrontar los retos", ha subrayado Calviño.

Entre estos instrumentos, ha mencionado el programa SURE, un fondo de reaseguro de desempleo, del que se han asignado 21.300 millones de euros a España y que ha ayudado a financiar las medidas adoptadas en el ámbito de los ERTE.

Este instrumento, que ha sido "muy útil" en la fase de choque contra el coronavirus, debe transitar ahora hacia otro "más homologable" con los países del entorno, que lo utilizan como medida de flexibilidad interna de las empresas, fomentando la formación de los trabajadores y apoyando el empleo.

Así, ha dicho Calviño, los ajustes laborales se realizarán en horas y no en puestos de trabajo, tal y como se ha llevado a cabo en estos meses, logrando que "el mercado laboral no evolucione en paralelo con caída de la actividad económica" y evitando así la destrucción de empleo.

La vicepresidenta tercera ha comentado también el fondo para la reconstrucción de la Eurozona (Next Generation), que dota a España con 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos y que "hay que movilizar en los próximos años para poder abordar este proceso de transformación".

Tal y como expuso esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las cuatro líneas fundamentales son transformación digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género, ha recordado Calviño.